UPDATE 11:50 Primul corp al Gărzii Naționale „Azov” a ocupat o linie de apărare în direcția Pokrovsk și a luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești. Acest lucru este menționat într-o declarație a corpului, citată de hromadske.

Acolo se spune că corpul a ocupat o poziție defensivă în direcția Pokrovsk cu câteva zile în urmă. Situația locală în „Azov” a fost descrisă ca „complexă și dinamică”: rușii încearcă să avanseze și suferă pierderi în echipamente și forțe umane.

Subdiviziunile corpului au planificat și au luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești în această zonă.

„Rezultatele vor fi comunicate ulterior”, se menționează în declarație.

UPDATE 11:25 Analiștii DeepState au raportat că trupele rusești avansează activ în apropierea orașului Dobropilîe din regiunea Donețk. Potrivit sursei, în prezent, armata rusă a reușit, cu ajutorul presiunii constante exercitate de trupele de infanterie, să avanseze în satele Kucerov Iar și Zolotoi Kolodez, unde se pregătesc pentru a-și continua avansarea. De asemenea, din Kucherov Yar, rușii au pătruns în satul Veseloe și acumulează forțe și acolo. Potrivit analiștilor, „în ultimele 24 de ore, în acest sat au fost înregistrați deja aproximativ 20 de invadatori”.

De cealaltă parte, Gruparea operațional-strategică a trupelor Armatei Naționale a Ucrainei „Dnipro” neagă faptul că ar fi avut loc o străpungere profundă a forțelor armate ale Federației Ruse pe direcțiile Dobropil și Pokrov în regiunea Donețk, ci ar fi vorba de „infiltrarea unor grupuri mici dincolo de prima linie a pozițiilor ucrainene”.

„Infiltrarea acestor grupuri, deși necesită mobilizarea rezervelor pentru distrugerea lor, nu reprezintă „preluarea controlului asupra teritoriului”. Neînțelegerea acestui fapt a dus de mai multe ori la erori în analiza situației și în discuțiile publice din zona aglomerării Pokrovsko-Mirnogradska”, au precizat reprezentanții Grupării operațional-strategice.

UPDATE 09:46 Pe 11 august, dronele Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) au lovit fabrica de heliu din Orenburg. Această întreprindere este singura din Rusia care produce heliu pentru rachete. Despre acest lucru au relatat sursele hromadske din serviciile de informații.

Potrivit surselor, heliul este un component extrem de important nu numai pentru rachete, ci și pentru industria spațială și aeronautică. F

abrica de heliu din Orenburg este una dintre cele mai mari din Europa. Întreprinderea este direct implicată în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și este una dintre obiectivele cheie ale complexului militar-industrial rus.

Ca urmare a atacului cu drone, autoritățile locale au blocat un tronson al autostrăzii federale M-5 „Ural” în apropierea localităților Perevolotskoe și Holodnîe Kliuchi — locul unde se și află fabrica atacată.