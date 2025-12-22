LIVE TEXT De la începutul invaziei Rusiei, Ucraina a primit peste 70 de miliarde de euro din partea UE. Război în Ucraina, ziua 1397

UPDATE 15:41 În 2025, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei un sprijin financiar de circa 28,7 miliarde de euro. În total, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, UE a oferit un suport financiar în sumă de aproximativ la 70,7 miliarde de euro, a declarat prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko.

Declarații au fost făcute în contextul unei noi tranșe oferite de UE.

„Astăzi, Ucraina a primit 2,3 miliarde de euro de la Uniunea Europeană ca a șasea tranșă regulată în cadrul programului Ucraine Facility. Acesta este rezultatul muncii sistematice a guvernului. Pentru a primi aceste fonduri, Ucraina a implementat opt ​​etape de reformă necesare pentru a șasea tranșă, precum și o etapă suplimentară în cadrul celei de-a patra tranșe. În total, am realizat deja cu succes peste 60 de măsuri ale Planului Ucrainei, ceea ce confirmă angajamentul nostru față de reforme și cursul european”, se arată în declarația oficialei.

Potrivit prim-ministrei Ucrainei, aceste fonduri permit statului ucrainean să sprijine economia și să asigure stabilitatea socială și macrofinanciară în mijlocul războiului.

UPDATE 14:36 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd că s-au înregistrat progrese în negocierile de pace din Ucraina, iar partea americană intenționează să le continue, dar nu este încrezător că se va ajunge la o soluționare pașnică în curând.

„Nu aș spune cu certitudine că vom ajunge la o rezoluție pașnică. Cred că există șanse mari să o facem, dar există și șanse mari să nu o facem”, a spus el.

Vance a comentat, de asemenea, discuțiile dintre trimisii speciali ai SUA și reprezentanții Moscovei și Kievului.

„În această dimineață, am primit o actualizare de la negociatorii noștri. Cred că am făcut un progres în sensul că toate problemele sunt acum deschise discuțiilor. (…) În ultimele două săptămâni, am văzut că ucrainenii și rușii au o înțelegere reală a ceea ce este nenegociabil și ceea ce este complet negociabil”, a spus el.

Potrivit lui Vance, unul dintre principalele obstacole în calea realizării păcii este problema teritorială.

„Cred că rușii își doresc cu adevărat controlul teritorial asupra regiunii Donețk. Ucrainenii, pe bună dreptate, văd acest lucru ca pe o problemă serioasă de securitate, chiar dacă recunosc în privat că probabil vor pierde Donețkul în cele din urmă – dar, știți, acest lucru s-ar putea întâmpla în cele din urmă în 12 luni sau poate chiar mai mult. Așadar, această concesie teritorială este un obstacol serios în calea negocierilor – această concesie teritorială teritorială teribilă, trebuie să spun”, a adăugat Vance.

UPDATE 13:08 Trupele ruse au răpit aproximativ 50 de locuitori ai satului Hrabovske din regiunea ucraineană Sumî, la aproximativ 200 de metri de granița cu Rusia, a declarat Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, scrie Kyiv Independent.

Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au reținut ilegal civilii, iar pe 20 decembrie, aceștia au fost duși cu forța în Rusia.

„Am contactat imediat Comisarul pentru Drepturile Omului din Federația Rusă, solicitând informații despre locul unde se află cetățenii ucraineni deportați ilegal, detalii despre condițiile de detenție și nevoile lor urgente, precum și măsuri pentru returnarea lor imediată în Ucraina”, a scris Lubineț pe Telegram.

Ombudsmanul a îndemnat civilii din zonă să se evacueze, „deoarece rămânerea în zona de luptă este periculoasă”, subliniind necesitatea adoptării unei legi privind evacuarea obligatorie, în special a copiilor, din zonele în care există o amenințare imediată la adresa vieții și libertății lor.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha a îndemnat „toate statele și organizațiile internaționale să sprijine Ucraina în cererea de întoarcere a cetățenilor săi pe teritoriul aflat sub controlul său”.

„Cu astfel de raiduri medievale, Rusia lui Vladimir Putin demonstrează că nu este diferită de grupările teroriste precum ISIS, Boko Haram sau Hamas”, a spus Sîbiha.

Acesta a adăugat că răpirea de civili este deja urmărită penal în Ucraina și a cerut un răspuns corespunzător la nivel internațional.

UPDATE 10:10 În Lipețk, Rusia, un sabotor, acționând cu sprijinul serviciilor secrete ucrainene, a distrus aeronave militare Su-27 și Su-30 depozitate în hangarele de protecție de pe aerodrom, a raportat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR).

Operațiunea de distrugere a aeronavei a fost planificată timp de două săptămâni și a fost efectuată de un reprezentant al mișcării de rezistență împotriva regimului rus în noaptea de 21 decembrie, scrie sursa citată.

Studiind rutele de patrulare și programul turelor de gardă, sabotorul a reușit să intre nedetectat pe aerodrom, să avarieze aeronavele și apoi să părăsească instalația militară nestingherit.

Drept urmare, aeronavele Su-27 și Su-30, cu numerele de coadă 12 și 82, pe care Rusia le-a folosit în războiul împotriva Ucrainei, au fost scoase din uz. Valoarea lor estimată ar putea ajunge la 100 de milioane de dolari, scrie GUR.

8:28 La Odesa, o instalație de infrastructură critică a fost avariată în urma a două atacuri ale armatei ruse, lăsând o parte din oraș fără electricitate, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital. Ferestrele unei clădiri rezidențiale au fost avariate. Serviciile municipale lucrează pentru a elimina consecințele.

O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova, drept urmare a atacurilor recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

„În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale.