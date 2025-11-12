LIVE TEXT Danemarca a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de circa 217 milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1358

8:15 Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare totală de aproape 217 milioane de dolari, scrie Ukrinform.

Conform ministerului danez al Apărării, o parte din sumă va fi destinată finanțării „modelului danez”, care va permite achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, iar restul sumei va fi furnizată sub formă de combustibil pentru armata ucraineană.

„Există încă o mare nevoie de a sprijini lupta Ucrainei pentru independență. Și este nevoie și de contribuția altor țări”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Asistența totală acordată de Danemarca Ucrainei din 2022 a ajuns deja la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, scrie sursa citată.

