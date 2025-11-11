LIVE TEXT Circa 300 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk. Pentru a se infiltra în oraș, armata rusă a profitat de condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv de ceața densă. Război în Ucraina, ziua 1357

UPDATE 13:21 În ultimele zile, forțele ruse și-au intensificat eforturile de a intra în localitatea ucraineană Pokrovsk, folosind vehicule ușoare prin periferia sudică a orașului. Peste 300 de soldați ruși se află în prezent în interiorul orașului, a raportat Corpul 7 de răspuns rapid al Forțelor de Asalt Aerian Ucrainene, scrie Ukrinform.

Pentru a se infiltra în oraș, armata rusă a profitat de condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv de ceața densă. Vremea nefavorabilă limitează capacitățile de recunoaștere aeriană ale Forțelor de Apărare Ucrainene și capacitatea acestora de a ataca în teren deschis, scrie sursa citată.

„Obiectivul invadatorilor rămâne neschimbat – să ajungă la periferia nordică a orașului Pokrovsk și să încerce să încercuiască zona urbană. Chiar și în condiții de vizibilitate redusă, forțele ucrainene continuă să detecteze și să elimine grupurile inamice din oraș. De la începutul lunii noiembrie, 162 de soldați ruși au fost uciși în Pokrovsk, iar alți 39 au fost răniți”, potrivit Ukrinform.

Diverse unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei continuă să participe la eliberarea orașului, inclusiv Forțele Sistemelor Fără Pilot, unitățile de asalt și asalt aerian, Forțele de Operațiuni Speciale, Garda Națională, Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei.

UPDATE 10:22 Dronele Forțelor Armate Ucrainene au atacat regiunea Saratov în noaptea și dimineața zilei de 11 noiembrie. Rafinăria de petrol Rosneft din Saratov a fost lovită, scrie The Moscow Times. Acesta este al cincilea atac asupra instalației de la începutul toamnei și al șaptelea din 2025. Rafinăria din Saratov are o capacitate proiectată de aproximativ 140 de mii de barili de petrol pe zi și este unul dintre cei mai importanți furnizori de benzină și motorină pentru partea europeană a Rusiei. Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene a declarat că rafinăria este „implicată în satisfacerea nevoilor” Forțelor Armate Ruse.

Atacul cu drone ucrainene a început în jurul orei 1:00 dimineața. La 1:53 dimineața, guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a scris pe Telegram despre pericolele reprezentate de drone, după care a raportat „daune aduse infrastructurii civile”. Potrivit acestuia, atacul cu drone „a spart ferestrele mai multor case din districtul Zavodskoy”, iar o femeie a fost rănită. Guvernatorul regional nu a raportat pagube la rafinăria de petrol.

Locuitorii locali au declarat pentru Shot că aproximativ 5-7 explozii s-au auzit peste noapte deasupra orașului Saratov și Engels (unde se află un aerodrom militar). Sunetele au fost vizibile în sud-vestul orașului Saratov, iar sirenele au răsunat în orașe.

Ministerul Apărării din Rusia a raportat că forțele de apărare aeriană au interceptat opt drone ucrainene. Un total de 37 de drone au fost doborâte în opt regiuni și deasupra Mării Negre.

În jurul orei 9:00, un al doilea atac cu drone a avut loc la Saratov, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Atacul precedent asupra rafinăriei de petrol din Saratov a avut loc în noaptea de 3 noiembrie. Potrivit analiștilor Dnipro Osint, atacul cu drone al Forțelor Armate Ucrainene a provocat un incendiu în apropierea unității AVT-6. Rafinăria a fost atacată anterior pe 16 octombrie, 20 septembrie și 16 septembrie.

UPDATE 9:47 În noaptea de 11 noiembrie, armata rusă a atacat cu drone infrastructura critică din regiunea Odesa, rănind o persoană, a raportat șeful Administrației Regionale de Stat Odesa, Oleh Kiper.

„În ciuda activității active a forțelor de apărare aeriană, există pagube la infrastructura energetică și de transport civilă. În urma atacurilor, au izbucnit incendii la mai multe instalații energetice, care au fost stinse prompt de serviciile de urgență. Un depozit al Ukrzaliznytsia și clădiri administrative au fost, de asemenea, avariate”, a declarat el. Conform oficialului ucrainean, infrastructura critică din regiune funcționează cu generatoare, iar punctele de rezistență la situații de urgență sunt deschise.

La fel, în Odesa o clădire rezidențială cu patru etaje a fost avariată în dimineața zilei de 10 noiembrie după un atac cu drone rusești.

8:00 O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Armata rusă a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii.

Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) anunță că o drona a căzut în zona Grindu din județul Tulcea, la aproximativ 5 kilometri de frontieră cu Ucraina. „Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, informează MApN.

„În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană. La ora 1:07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La ora 1:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, raportează MApN.

