LIVE TEXT Cinci persoane au murit în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, iar alte 10 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1320

UPDATE 11:23 Ucraina a fost ținta unui atac masiv seara trecută, când Rusia a lansat peste 500 de drone asupra mai multor regiuni, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„În această noapte, Ucraina a fost din nou sub un atac combinat rusesc – peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Acestea au fost lovite cu rachete de croazieră, „Shaheed” și inclusiv „Daggers”. Regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijjea, Cernihiv, Sumî, Harkov, Herson, Odesa, Kirovohrad au fost atacate. Până în prezent, se știe că aproximativ 10 persoane au fost rănite în atac. Din păcate, cinci au murit”, scrie Serviciul de Urgență.

Rușii au lovit și infrastructura Ucrainei.

„Avem nevoie de mai multă protecție, de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a face ca această teroare aeriană să fie lipsită de sens. Un armistițiu unilateral pe cer este posibil și poate deschide calea către o diplomație reală. America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l forța pe Putin să se oprească”, se arată în mesaj.

UPDATE 09:10 Peste 73 de mii de utilizatori au rămas fără curent electric în Zaporijjea în urma unui atac peste noapte. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, potrivit Ukrinform.

„Peste 67 de mii de clienți din centrul regional și peste 6000 din districtul Zaporijjea sunt fără curent electric”, a clarificat el.

Echipele responsabile de energie au început deja lucrările de restaurare, finalizarea fiind așteptată până la sfârșitul zilei, a subliniat Fedorov.

Forțele ruse au lansat cel puțin 10 atacuri asupra Zaporijjea folosind drone și bombe aeriene ghidate (KAB), provocând întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă în mai multe districte.

Rapoartele anterioare au afirmat că numărul răniților în oraș a crescut la nouă, o persoană fiind ucisă. Clădiri rezidențiale au fost distruse și au fost raportate incendii.