LIVE TEXT Case și mașini avariate, după atacurile rusești asupra regiunii Mîkolaiiv. Război în Ucraina, ziua 648

UPDATE 14:20 În ultimele 24 de ore, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra localității Berezan din regiunea Mîkolaiiv. În urma bombardamentelor rusești, n-au fost înregistrate victime.

Conform Comandamentul Operațional „Sud” al Ucrainei, mai multe case și mașini au fost avariate.

UPDATE 14:03 În ultimele luni ale războiului provocat de Rusia în Ucraina, linia frontului nu s-a schimbat semnificativ, dar partea ucraineană a reușit să împingă flota rusă din Marea Neagră în partea de est a mării. Această realizare a făcut posibilă menținerea deschisă a rutelor comerciale maritime prin care se exportă cereale din Ucraina pe Marea Neagră, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Jens Stoltenberg, pentru ARD, citat de Unian.

„(…) În ultimele câteva luni, linia frontului a rămas în mare parte neschimbată. Dar Ucraina a reușit, cu rachete de croazieră, să facă anumite pagube rușilor în spatele liniei de front, a reușit să distrugă avioane și elicoptere rusești, a reușit să împingă Flota rusă din Marea Neagră în partea de est a mării. Acest lucru înseamnă că acum putem menține deschise rutele comerciale maritime (…)”, a spus el.

UPDATE 12:00 Ungaria a spus că Ucraina nu este pregătită pentru aderarea la UE. Așa a comentat guvernul ungar declarația Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit căreia fostului președinte Petro Poroșenko nu i s-a permis să plece în străinătate, pentru că acesta ar fi urmat să se vadă cu premierul ungar Viktor Orban.

Declarațiille au fost făcute de secretarul de stat pentru Comunicare și Relații Internaționale al Ungariei, Zoltan Kovacs, în rețeaua de socializare X, fost Twitter.

„Ungaria nu dorește să participe la lupta politică internă a președintelui Zelenski. Astfel de știri ca aceasta (n.r. declarația Serviciului de Securitate) și aceste epurări politice sunt încă o dovadă că Ucraina nu este încă pregătită pentru aderarea la UE”, se arată în mesajul lui Zoltan Kovacs.

In response to the statement published on the Security Service of Ukraine @ServiceSsu website:

Hungary does not wish to play any part in President @ZelenskyyUa’s internal political struggles. News reports such as this and these political purges are yet another indication that…