LIVE TEXT Canada va aloca 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea armelor americane pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1279

UPDATE 11:15 Canada va aloca 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Apărării, Denis Shmîhal, potrivit Hromadske.

El a declarat că a discutat cu ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, despre extinderea cooperării industriale, inclusiv investiții în producția de drone împreună cu Ucraina.

În plus, oficialul și-a exprimat recunoștința față de Canada pentru sprijinul său sistemic, care „întărește Ucraina și apărătorii noștri”.

Anterior, prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că, în septembrie 2025, Ucraina va primi drone, obuze și vehicule blindate din Canada în valoare de peste 1 miliard de dolari.

De asemenea, el a promis că țara sa va oferi „zeci de milioane” pentru asistență medicală de urgență, crearea de adăposturi antiaeriene și consolidarea democrației locale în Ucraina, inclusiv prin asistență împotriva atacurilor cibernetice.

UPDATE 08:40 Zece atacuri cu drone rusești asupra orașului Sumî au dus la incendierea clădirilor rezidențiale. Acest lucru a fost raportat de Serhii Kryvosheienko, șeful Administrației Militare a orașului Sumy, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă își continuă atacul masiv asupra comunității Sumî. În jurul miezului nopții, au fost înregistrate peste 10 atacuri”, a scris el.

Potrivit oficialului, clădirile rezidențiale dintr-unul dintre districtele administrative ale comunității au luat foc.

„Nu am primit rapoarte despre victime”, a menționat Kryvosheienko.

Între timp, șeful Administrației Militare Regionale, Oleh Hryhorov, a adăugat că în comunitatea Romnî au fost înregistrate și atacuri ale dronelor rusești. După cum s-a relatat anterior, atacurile rusești asupra infrastructurii critice din anumite părți ale districtului Sumî au provocat pene de curent.

Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, majoritatea se aflau în captivitate din 2022. Război în Ucraina, ziua 1278