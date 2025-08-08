LIVE TEXT BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1262

8:09 Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului. În acest context, Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând, scrie BBC.

„Sunt aici pentru a pune capăt (războiului)”, a declarat miercuri, 6 august, liderul american.

Cele trei runde de negocieri dintre Rusia şi Ucraina, organizate la iniţiativa sa între mai şi iulie, nu au reuşit să apropie cele două părţi de pace, iar Trump speră probabil că, luând situaţia în propriile mâini, va putea în cele din urmă să obţină un armistiţiu. Însă prăpastia dintre Kiev şi Moscova este atât de mare, încât ar putea fi dificil de a o depăşi chiar şi în urma unor negocieri mediate de însuşi Trump, notează BBC.

Într-un memorandum prezentat ucrainienilor de Rusia în iunie, Moscova a prezentat cererile sale maximaliste pentru o „soluţionare definitivă” a conflictului. Acestea includ recunoaşterea suveranităţii Rusiei asupra regiunilor ucrainene Crimeea, Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson, precum şi acceptarea de către Ucraina a demilitarizării, neutralităţii, neimplicării militare străine, plus organizarea de noi alegeri.

„Partea rusă poate prezenta acest lucru în zeci de moduri diferite, creând impresia că Moscova este deschisă la concesii şi negocieri serioase”, a scris analistul politic rus Tatiana Stanovaia. „Dar poziţia de bază rămâne neschimbată: Rusia vrea ca Kievul să se predea”, a punctat aceasta.

