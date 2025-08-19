LIVE TEXT Autoritățile din Ungaria amenință Ucraina cu întreruperea furnizării energiei electrice. Liderii militari ai NATO se vor convoca de urgență pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Kiev. Război în Ucraina, ziua 1273

UPDATE 19:45 Liderii militari ai NATO au programată o întâlnire virtuală pe 20 august pentru a discuta despre sprijinul Alianței pentru Ucraina, în timp ce oficialii europeni continuă negocierile cu Kievul și Washingtonul privind acordurile de securitate pentru țara aflată în război, scrie Euronews.

Președintele comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a anunțat întâlnirea pe rețelele de socializare. Deși este puțin probabil ca NATO să impună garanții de securitate pentru Ucraina, având în vedere obiecțiile ductatorului rus Vladimir Putin, o serie de țări membre NATO par să se fi angajat să facă acest lucru prin garanții de tipul „articolului 5” în cadrul „Coaliției celor dispuși”, condusă de Franța și Marea Britanie, notează sursa citată.

Dragone a declarat că comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, care supraveghează toate operațiunile NATO în Europa, va participa la ședință.

În timp ce oficialii NATO intenționează să se reunească pentru a stabili logistica sprijinului continuu pentru Ucraina, liderii europeni continuă să negocieze detaliile unui acord de securitate la Kiev. Membrii Coaliției celor dispuși, formată din 33 de țări, s-au reunit pe 19 august pentru a discuta progresele înregistrate în urma întâlnirii dintre anumiți lideri ai UE, președintele Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, care a avut loc la Casa Albă cu o zi înainte.

UPDATE 19:20 Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria s-au intensificat după ce autoritățile militare ucrainene ar fi bombardat conducta rusă de petrol Drujba, oprind livrările către Slovacia și Ungaria. Luni, autoritățile din Ungaria, care au o legătură strânsă cu Federația Rusă, a lansat o amenințat că vor întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina, pe fondul escaladării conflictului diplomatic dintre cele două părți, transmite Euronews.

Disputa a izbucnit săptămâna trecută, după ce o stație a conductei de petrol Drujba din regiunea Briansk din Rusia a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene, întrerupând temporar fluxul de petrol către Ungaria și Slovacia.

UPDATE 19:18 Președintele Consiliului European (CE), Antonio Costa, a declarat marți, 19 august, că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze și că liderii europeni trebuie să participe la viitoarele negocieri de pace alături de oficiali din Ucraina, Rusia și Statele Unite, notează Reuters.

Costa, care a informat membrii instituției despre summitul de luni de la Washington printr-o videoconferință la Lisabona, a declarat reporterilor că, deși mai sunt multe de făcut și nu există garanții de succes, însăși posibilitatea unei întâlniri bilaterale între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin reprezintă „un progres enorm”.

„Acum trebuie să transformăm această posibilitate în realitate, pentru ca întâlnirea să aibă loc și să fie un succes”, a spus el, solicitând organizarea „cât mai curând posibil” a unor discuții mai ample cu participarea liderilor europeni.

El a subliniat, de asemenea, că disponibilitatea Washingtonului de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina este „extrem de importantă”.

„Baza pentru potențialele garanții de securitate o constituie propriile forțe armate ale Ucrainei, a căror capacitate trebuie consolidată”, a afirmat Costa, adăugând că viitorul Ucrainei nu se rezumă doar la măsurile de securitate, ci și la perspectivele de stabilitate și prosperitate pe care le-ar aduce aderarea la UE.

UPDATE 17:50 Rusia a predat corpurile a 1000 de militari ucraineni – majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat, a anunțat marţi, 19 august, autoritățile din Kiev, scrie G4Media.

Acest tip de schimb constituie singurul rezultat concret al unor negocieri directe între cele două ţări.

„În urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1000 de persoane decedate au fost predate Ucrainei de către partea rusă, care a spus că este vorba despre militari ucraineni”, anunţă Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război.

UPDATE 16:10 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că următoarele două săptămâni vor fi „critice” pentru definirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în urma discuțiilor de pace cu miză mare de luni, 18 august, scrie POLITICO.

„Există toată munca depusă în prealabil în ceea ce privește garanțiile de securitate. Următoarele 15 zile sunt absolut critice pentru noi, pentru a finaliza colaborarea cu americanii și a da substanță acestor garanții de securitate”, a declarat Macron într-un interviu acordat postului de televiziune francez LCI de la Washington.

Macron și alți câțiva grei europeni și-au întrerupt vacanțele de vară pentru a se alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unor discuții la Casa Albă, imediat după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin, care a avut loc vineri în Alaska.

Într-o serie de interviuri acordate presei franceze și americane, Macron a lăudat decizia lui Trump de a oferi Ucrainei, după cum spunea președintele american, o „garanție de securitate foarte bună”.

„Marea schimbare din ultimele zile este că a recunoscut necesitatea de a garanta securitatea Ucrainei”, a declarat Macron pentru Paris Match.

Ceea ce implică această garanție de securitate nu este încă clar, deși Macron a declarat pentru LCI că „britanicii, francezii, germanii, turcii și alții sunt pregătiți să desfășoare operațiuni, nu pe linia frontului, nu provocatoare, ci operațiuni de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat”.

Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida marți o videoconferință a Coaliției Voluntarelor, un parteneriat informal al țărilor occidentale care promit sprijin pentru Ucraina, „pentru a continua întâlnirea de ieri de la Washington și a continua lucrările începute în chestiunea garanției de securitate”, potrivit biroului președintelui francez.

Cu toate acestea, Macron a avertizat împotriva încercării de a obține o victorie rapidă și a crederii Kremlinului pe cuvânt. El a spus în interviul acordat LCI că Rusia este o „forță destabilizatoare” și „un prădător, un căpcăun la ușa noastră”.

„Vrem să ne asigurăm că această pace, și prin urmare, acest acord, va fi ceva ce le va permite ucrainenilor să-și recupereze țara și să trăiască în pace, pentru a fi siguri că a doua zi după acest acord de pace vor avea suficientă putere de descurajare pentru a nu fi atacați din nou și pentru a fi siguri pentru europeni că vor trăi în pace și securitate”, a declarat Macron pentru NBC News.

În timp ce Trump insistă atât pentru o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, cât și pentru o întâlnire trilaterală la care s-ar alătura celor doi, Macron a insistat ca interviul său de la LCI să fie pentru Geneva ca potențială gazdă, având în vedere istoricul său de loc neutru pentru negocierile internaționale.

Macron a declarat că disponibilitatea – sau refuzul – lui Putin de a participa la întâlnirea trilaterală cu Zelenski și Trump va ajuta la „clarificarea ambiguităților” și va dezvălui dacă liderul rus este serios în ceea ce privește încheierea păcii.

UPDATE 13:10 Drone ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, în noaptea de 19 august, a declarat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, scrie The Kyiv Indepedent.

Rafinăria, a doua ca mărime a companiei petroliere ruse Lukoil, este un producător important de produse petroliere în Districtul Federal de Sud al Rusiei. Potrivit lui Bocharov, un incendiu a izbucnit la fața locului în urma atacului.

Locuitorii au declarat pentru agenția media rusă pro-guvernamentală Shot că au auzit între patru și zece explozii, cu drone zburând la joasă altitudine și sclipiri puternice vizibile pe cerul nopții.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că 13 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii.

Rafinăria Lukoil din Volgograd, care are o capacitate anuală de 14,8 milioane de tone, fusese deja forțată să oprească producția după grevele anterioare din 13-14 august. Reuters a relatat pe 18 august că unitățile avariate reprezentau împreună întreaga capacitate de rafinare a uzinei.

Regiunea Volgograd, situată de-a lungul cursului inferior al râului Volga, se află la aproximativ 290 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina și are granița cu Kazahstanul la sud-est.

Amploarea pagubelor nu este încă cunoscută. Ucraina nu a comentat atacul.

Ucraina a folosit în repetate rânduri drone cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte industriale și militare din interiorul Rusiei, concentrându-se în special pe infrastructura petrolieră care alimentează efortul de război al Moscovei.

Cel puțin trei rafinării rusești și-au suspendat sau au întrerupt operațiunile în această lună din cauza unor astfel de atacuri, inclusiv instalația Rosneft din Saratov și rafinăriile din Riazan și Novokuibîșevsk.

Grevele au contribuit la creșterea prețurilor la combustibili în Rusia, Moscow Times relatând pe 18 august că benzina en-gros a atins „maxime istorice” în urma închiderilor.

UPDATE 11:30 În noaptea de 19 august, forțele ruse au atacat cu 280 de mijloace de atac aerian:

270 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Federația Rusă;

5 rachete balistice Iskander-M din regiunile Rostov și Voroneț, Federația Rusă, și din Crimeea;

5 rachete cu aripi X-101 de pe avioane de aviație strategică deasupra apelor Mării Caspice.

Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei a raportat că atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 236 de ținte aeriene:

230 de drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri;

2 rachete balistice Iskander-M;

4 rachete cu aripi X-101.

Au fost înregistrate lovituri ale 4 rachete și 40 drone în 16 locații, căderi ale celor doborâte în 3 locații.

UPDATE 9:00 Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene pe 19 august, la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a încheiat discuțiile de pace cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, scrie presa ucraineană.

Explozii au fost raportate în orașul Kremenchuk, în timp ce Rusia a lansat rachete balistice care au lovit regiunea centrală a țării. În atac au fost folosite mai multe rachete balistice și zeci de drone.

Infrastructura energetică a servit probabil drept țintă a atacului, a relatat presa locală.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă au fost raportate victime.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că orașele situate mai aproape de linia frontului, inclusiv Harkiv și Poltava, sunt, de asemenea, amenințate de atacuri cu rachete.

Cel mai recent atac rusesc are loc pe fondul intensificării eforturilor SUA de a negocia un acord de pace între Moscova și Kiev.

Kremenchuk este situat în regiunea Poltava, în centrul Ucrainei. Orașul este situat la aproximativ 100 de kilometri de Poltava și la aproximativ 260 de kilometri de Kiev.

O alertă de raid aerian a fost emisă ulterior în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, pe fondul amenințării continue a unor atacuri cu rachete balistice.

Atacul are loc la doar câteva ore după ce Zelenski a încheiat discuțiile cu Trump și liderii europeni la Casa Albă, în contextul negocierilor de pace în curs. Potrivit lui Trump, liderii au făcut progrese în ceea ce privește un consens privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

„În timpul întâlnirii am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august. Deși nu s-a încheiat niciun acord formal de pace în timpul întâlnirii lor de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că au făcut progrese și că „au căzut în mare parte de acord” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a schimburilor teritoriale.

În urma discuțiilor cu președintele ucrainean, Trump a declarat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa cei trei lideri.

Cu doar câteva ore înainte ca Zelenski și liderii europeni să se întâlnească cu Trump, Atacul cu rachete rusești asupra Zaporijjea a ucis trei persoane și a rănit alte 30, determinându-l pe Zelenski să condamne atacul.

Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, a spus el, referindu-se la discuțiile sale cu Trump de mai târziu în acea zi.