LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis 7 persoane și au rănit 47 de persoane în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1265

UPDATE 10:45 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 47 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale, scrie presa ucraineană.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 59 de drone rusești, în timp ce 12 drone au lovit șase locații diferite. De asemenea, într-o zonă au fost înregistrate resturi ale unei drone doborâte, potrivit comunicatului.

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite când Rusia a atacat orașul Zaporijjea cu bombe aeriene ghidate pe 10 august, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov. Prima bombă a lovit o autogară aglomerată a orașului , în timp ce a doua a lovit o clinică medicală universitară.

Într-un atac separat cu drone rusești asupra regiunii Zaporijjea, o femeie în vârstă de 66 de ani a fost rănită în satul Bilenke în dimineața zilei de 11 august, a declarat Fedorov.

Trei persoane au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lisak.

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit în timpul atacurilor rusești cu artilerie și drone asupra districtului Nikopol, pe 10 august, care au avariat și o stațiune de vacanță, patru mașini și o casă.

Alte atacuri rusești împotriva districtului Nikopol au rănit peste noapte un bărbat în vârstă de 52 de ani și au avariat peste o duzină de case și alte clădiri. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost spitalizat după atacurile de peste noapte asupra districtului Synelnykove, care au avariat și două magazine și un magazin, a declarat Lysak.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis doi civili și au rănit 11, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

Printre victime s-au numărat o persoană ucisă și două rănite în Druzhkivka, o persoană ucisă în Chernihivka, trei rănite în Bilozerske și câte două rănite în Kostiantynivka, Myrnohrad și Ivanopillia, potrivit oficialului.

Atacurile rusești împotriva regiunii Harkiv au ucis o persoană și au rănit cinci, inclusiv un minor, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

Un bărbat a fost ucis și două femei, în vârstă de 49 și 57 de ani, au fost rănite în timpul unui atac rusesc împotriva satului Kupiansk-Vuzlovyi.

Un bărbat în vârstă de 18 ani a fost rănit în orașul Kupiansk, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost rănită în satul Kozacha Lopan, iar un băiat în vârstă de 15 ani a fost rănit în satul Pishchane, potrivit guvernatorului.

În regiunea Herson, patru persoane au fost ucise și șapte au fost rănite în atacuri rusești, potrivit guvernatorului regional, Oleksandr Prokudin . Două clădiri de apartamente și 30 de case au fost avariate.

Atacurile au loc în contextul în care Moscova continuă să refuze un armistițiu necondiționat și își intensifică atacurile cu drone împotriva zonelor rezidențiale și a infrastructurii civile din Ucraina.

UPDATE 8:10 În noaptea de 11 august, forțele ruse au atacat cu 71 de drone de tip Shahed și drone-imitații de diferite tipuri din direcțiile Shatalovo, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk din Federația Rusă, anunță Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 59 drone de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 12 lovituri ale dronelor în 6 locații, precum și căderea resturilor într-o locație.