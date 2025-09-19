LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit 7 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1304

UPDATE 11:30 Atacurile rusești au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin șapte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 19 septembrie, scrie presa ucraineană.

Cinci persoane au fost ucise și una a fost rănită în timpul unui atac aerian rusesc asupra orașului Kostiantynivka din regiunea Donețk, pe 18 septembrie, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

Printre victime s-au numărat două femei, în vârstă de 62 și 65 de ani, și trei bărbați, în vârstă de 65, 67 și 74 de ani. Se pare că toți se aflau pe stradă în momentul atacului. Patru clădiri de apartamente au fost avariate.

În regiunea Harkiv, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit în timpul unui atac împotriva satului Bilyi Kolodiaz, lângă Vovchansk, a anunțat guvernatorul Oleh Syniehubov.

Un alt civil a fost rănit în timpul atacurilor rusești din regiunea Herson, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. Cinci case au fost avariate în regiune.

În regiunea Zaporijjea, patru femei au fost rănite în timpul unui atac rusesc în districtul Polohy. Rusia a efectuat 376 de atacuri împotriva a 14 orașe și sate din regiune, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

UPDATE 9:35 În noaptea de 19 septembrie, armata rusă a atacat cu 86 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, au precizat Forțele.

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 71 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, estul și centrul țării.

Totuși, au fost înregistrate 15 lovituri ale dronelor de atac în 6 locații, precum și căderi ale celor doborâte în două locații.