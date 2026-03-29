LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis 3 civili și au rănit 20 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1495

UPDATE 12:50 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin alți 20 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 29 martie, conform Kyiv Independent.

Trupele rusești au lansat peste noapte o rachetă aerobalistică Kinzhal și 442 de drone împotriva Ucrainei, dintre care aproximativ 300 erau de tip Shahed, au raportat Forțele Aeriene pe 29 martie. 380 dintre drone au fost doborâte, potrivit Forțelor Aeriene.

În nord-estul regiunii Sumî, o femeie de 20 de ani a fost ucisă de un atac de artilerie rusească, iar un bărbat de 75 de ani a suferit o rană mortală după ce o dronă rusească a explodat în timp ce se apropia de drum, a raportat administrația militară regională pe 29 martie.

Autoritățile locale au raportat, de asemenea, că alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de șase ani, în ultima zi.

În sudul regiunii Herson, o persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite în ultima zi, a raportat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe 29 martie.

În estul regiunii Donețk, atacurile rusești din ultima zi au rănit cinci persoane, a raportat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe 29 martie.

În nord-estul regiunii Harkov, cinci persoane, inclusiv o femeie de 89 de ani și bărbați cu vârste de 32, 42, 67 și 62 de ani, au fost rănite de atacuri rusești în ultima zi, a raportat guvernatorul regional Oleh Syniehubov pe 29 martie.

În sud-estul regiunii Zaporijjea, trei femei au fost rănite de atacuri rusești în apropierea capitalei regionale Zaporijjea în ultima zi, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov pe 29 martie.

În sudul regiunii Odesa, Rusia a lansat atacuri asupra unor situri de infrastructură civilă și energetică din regiune, avariand o instalație energetică, a raportat guvernatorul regional Oleh Kiper pe 29 martie. Kiper a raportat pene de curent într-o serie de așezări din cauza atacului, dar a spus că nu au existat victime.

UPDATE 09:15 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 780 de lovituri în 41 de așezări din regiunea Zaporijjea, folosind rachete, bombe aeriene ghidate, drone, lovituri aeriene și artilerie. Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, a anunțat acest lucru pe Telegram, transmite Ukrinform.

„Rușii au lovit Andriianivka cu o rachetă. În plus, trupele ruse au efectuat 24 de lovituri aeriene asupra Komyshuvakha, Danylika, Shevchenkivske, Liubytske, Svitla Dolyna, Zalyvne, Chervonyi Yar, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Dolynka, Novhyosohyvke, Skohyoshyvka, Svitchani, Svitla Dolina, Zalyvne. Tersa, Myrne, Bilohiria și Hirke”, a scris Fedorov.

În urma atacurilor asupra districtului Zaporijjea, trei femei au fost rănite. Autoritățile au primit 76 de rapoarte privind daunele aduse infrastructurii, clădirilor rezidențiale, anexe și vehiculelor.