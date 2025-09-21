LIVE TEXT Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis o persoană și au rănit altele opt. Război în Ucraina, ziua 1306

UPDATE 11:20 Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în atacurile rusești din Ucraina, desfășurate în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 21 septembrie, scrie presa ucraineană.

În regiunea Donețk, un civil a fost ucis în Pokrovsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin .

Atacurile rusești din regiunea Cernihiv au rănit un bărbat în vârstă de 21 de ani, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

Potrivit Serviciului de Urgență de Stat, forțele Moscovei au efectuat un al doilea atac în regiune, lovind pompierii care stingeau un incendiu la o infrastructură critică și rănind doi oameni.

Trei persoane au fost rănite în regiunea Zaporijjea după ce Rusia a efectuat 523 de atacuri asupra a 13 așezări, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Mîkolaiv, o femeie în vârstă de 68 de ani a fost spitalizată după un atac cu o dronă rusească, cu vedere la persoana întâi (FPV), a declarat guvernatorul Vitalii Kim.

În regiunea Sumî, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost rănit în urma a 69 de atacuri ale trupelor Moscovei asupra a 26 de așezări, potrivit autorităților locale .

Conform dreptului internațional umanitar, țintirea civililor și a personalului care desfășoară activități de salvare a vieții sau umanitare este interzisă, ceea ce face ca astfel de atacuri să fie potențiale crime de război.

Atacurile evidențiază strategia continuă a Rusiei de a ataca infrastructura civilă pentru a pune presiune pe Ucraina , în timp ce Moscova continuă să respingă apelurile la un armistițiu necondiționat.

UPDATE 10:00 În noaptea de 21 septembrie, forțele ruse au atacat cu 54 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Millerovo, Breansk, Primorsko-Akhtarsk, raportează Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 33 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, estul și centrul țării.

Totuși, au fost înregistrate 21 de lovituri ale dronelor de atac în 8 locații.