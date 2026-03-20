LIVE TEXT Atacurile rusești asupra regiunii Sumî au ucis trei civili și au rănit 13. Război în Ucraina, ziua 1486

UPDATE 13:10 În regiunea Sumî, trei persoane au fost ucise și alte 13 au suferit răni de diferite grade în ultima zi, ca urmare a atacurilor rusești, scrie Ukrinform.

Forțele rusești au bombardat 34 de așezări în regiunea Sumî.

În comunitatea Hutir Mihailivski, doi bărbați în vârstă de 37 și 33 de ani au fost uciși. Alți doi, în vârstă de 54 și 40 de ani, au fost răniți.

În comunitatea Velîka Pîsarivka, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost ucis în atacuri cu drone inamice. Un alt locuitor local, în vârstă de 55 de ani, a fost rănit.

În comunitatea Esman, patru civili au fost răniți în urma unui atac aeriene ghidate cu o bombă: bărbați cu vârste de 69 și 61 de ani și femei cu vârste de 50 și 73 de ani.

În comunitatea Vorojba, doi bărbați în vârstă de 64 și 65 de ani au fost răniți când o dronă inamică a lovit un vehicul civil.

În comunitatea Khotin, un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit într-un atac cu dronă.

În comunitatea orașului Sumî, doi bărbați în vârstă de 28 și 49 de ani au fost răniți în urma impactului cu un dronă. Un alt bărbat în vârstă de 23 de ani a fost, de asemenea, rănit când o dronă a lovit orașul.

Echipe de investigații și de explozibili ale poliției au acționat la fața locului.

UPDATE 11:40 În seara zilei de ieri și în timpul nopții, regiunea Poltava a fost supusă unui nou atac rusesc cu drone, dar nu s-au înregistrat victime, a transmis Serviciul.

În raionul Mîrhorod au fost avariate o linie de transport a energiei electrice și echipamentele uneia dintre întreprinderi.

În urma loviturii a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de către salvatori.

UPDATE 10:31 În Regiunea Harkiv, rușii au atacat cu drone sectorul rezidențial din orașul Ciuhuiv, un bărbat a fost rănit, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma bombardamentului s-au produs distrugeri și a izbucnit un incendiu: au ars un garaj și o anexă a unei locuințe.

La lichidarea consecințelor atacului au fost implicate unități ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, inclusiv genişti și un ofițer salvator al comunității.

UPDATE 8:55 În noaptea de 20 martie, armata rusă a atacat cu 156 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Breansk, Orel, Kursk, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, precum și Hvardiiske, Chauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 133 de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale 19 drone de atac în 13 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte în 7 locații.