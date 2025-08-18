LIVE TEXT Atacuri rusești în Harkiv: patru morți, printre care un copil de un an și cinci luni, și cel puțin 18 persoane rănite. Război în Ucraina, ziua 1272

UPDATE 09:18 Armata rusă a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, înainte de întrevederea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, notează presa ucraineană.

În Harkiv, cel puțin 18 persoane au fost rănite și patru au murit, printre care o fetiță de un an și jumătate și un băiat de 16 ani, a raportat guvernatorul regional Oleg Sinegubov pe 18 august. Mai multe clădiri au fost avariate, dar și câteva vehicule.

Operațiunile de salvare continuă la locul atacurilor rusești, începând cu ora 08:00.

Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat anterior că o rachetă a lovit o clădire rezidențială dintr-un district din Harkiv.

Explozia a fost auzită și în orașul Sumî, din nord-estul țării, în jurul orei 22:45, ora locală. Oleg Hrihorov, guvernatorul regiunii Sumî, a declarat că o rachetă a lovit o instituție de învățământ din oraș. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 08:06 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a ajuns la Washington, acolo unde urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru sprijinul și asistența lor neprețuită”, accentuează liderul de la Kiev într-o postare pe Facebook.

„Am ajuns la Washington, mâine (luni, n.red.) mă voi întâlni cu președintele Trump. Mâine (luni, n.red.) vom discuta și cu liderii europeni. Îi sunt recunoscător președintelui Donald Trump pentru invitație. Cu toții împărtășim dorința puternică de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu așa cum a fost acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur și simplu acest lucru pentru un nou atac. Sau când Ucrainei i s-au acordat așa-numitele „garanții de securitate” în 1994, dar acestea nu au funcționat.