LIVE TEXT Atacuri cu drone: bilanțul aeronavelor fără pilot lansate noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1383

UPDATE 11:54 În noaptea de duminică spre luni, armata rusă a atacat Ucraina cu 149 de drone, iar până la ora 09:00, 131 de drone au fost „doborâte/distruse”, au declarat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Au fost înregistrate 16 lovituri ale dronelor în 11 locații, se arată în declarație. Atacul continuă.

De cealaltă parte, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că a doborât 67 de drone ucrainene peste noapte, scrie BBC. Potrivit datelor ministerului, 24 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Briansk, 12 deasupra regiunii Saratov, 11 deasupra regiunii Rostov, nouă deasupra regiunii Volgograd, câte două deasupra regiunilor Kursk, Tula, Leningrad și regiunii Moscova. Câte unul a fost doborât deasupra regiunilor Kaluga, Orel și Smolensk.

UPDATE 08:50 Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată în noaptea spre 8 decembrie, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. O persoană a murit și alte 5 au fost rănite, printre care 2 copii.

În Dnipro, o clădire administrativă a luat foc. Au fost avariate 3 clădiri și mai multe mașini.

În districtul Krîvîi Rih, un bărbat de 51 de ani a murit în timpul atacului rus. Au fost avariate o întreprindere agricolă, o casă privată și o conductă de gaz.

În districtul Pavlohrad, 4 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor, printre care un băiat de 14 ani. O casă privată a luat foc, iar altele două au fost distruse. Au fost avariate o clădire agricolă și o mașină.

În districtul Nikopol, o fetiță de 13 ani a fost rănită. Au fost avariate două clădiri de cinci etaje, o școală de arte și o mașină.

UPDATE 08:27 În noaptea de 8 decembrie, trupele ruse au atacat regiunile Sumî și Cernihiv. Au fost avariate case și există victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În urma prăbușirii unei drone rusești, un bloc de locuințe a fost avariat în Cernihiv. Trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind transportată la spital.

În clădire au fost avariate ferestrele și conducta de gaz. Echipele de salvare au stins incendiul provocat de gaz”.

În Sumî, armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra unui bloc de 9 etaje din orașul Ohtîrka. A izbucnit un incendiu.

„Din cauza amenințării unor noi atacuri inamice, operațiunile au trebuit să fie temporar suspendate. În ciuda dificultăților, toate focare de incendiu au fost stinse. Se continuă demolarea structurilor avariate”, se arată în postarea Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

Informațiile privind numărul persoanelor rănite sunt în curs de clarificare.