LIVE TEXT Atacul asupra Dnipropetrovsk din ziua precedentă a luat viața mai multor militari ucraineni. Război în Ucraina, ziua 1349

Atacul asupra Dnipropetrovsk din ziua precedentă a luat viața mai multor militari ucraineni. Război în Ucraina, ziua 1349
UPDATE 08:27 În urma bombardamentelor rusești din regiunea Dnipropetrovsk din ziua precedentă, 1 noiembrie, mai mulți militari ai Armatei Ucrainene au fost uciși, a informat gruparea de trupe „East”.
Pe 1 noiembrie, armata rusă a lansat un atac cu rachete și drone asupra comunităților din regiune.
„Din păcate, în urma atacului combinat al inamicului, există victime și răniți și printre militarii Forțelor Armate ale Ucrainei. În acest moment, autoritățile de aplicare a legii lucrează la caz, verificând în special circumstanțele privind respectarea și îndeplinirea cerințelor ordinelor Comandantului Suprem și ale Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei privind avertizarea în timp util cu privire la pericolul rachetelor, interzicerea (restricționarea) amplasării personalului și desfășurării de ședințe și adunări în spații deschise, precum și amplasarea în locuri neamenajate în acest scop”, a transmis gruparea de trupe „East”.