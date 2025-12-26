LIVE TEXT Atacul asupra Cernihiv: a crescut numărul victimelor. Război în Ucraina, ziua 1400

UPDATE 10:12 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris șeful statului ucrainean.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

UPDATE 08:15 A crescut numărul răniților în urma atacului rus asupra unui bloc de cinci etaje din Cernihiv. După cum a comunicat Poliția Națională a Ucrainei, se știe deja despre 10 răniți și o femeie decedată.

La locul atacului continuă să lucreze forțele de ordine și echipele de salvare: polițiști, criminaliști, geniști, salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și toate serviciile de urgență.