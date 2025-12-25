LIVE TEXT Atac rusesc asupra regiunii Odesa: peste 130 de drone au lovit mai multe regiuni. Război în Ucraina, ziua 1400

UPDATE 11:30 În noaptea de 25 decembrie, armata rusă a atacat cu 131 de drone de atac, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Donețk, Hvardiiske și Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic (REB) și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 106 drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 22 de drone de atac în 15 locații.

UPDATE 10:15 În urma loviturilor asupra infrastructurii portuare și industriale a izbucnit un incendiu. Au fost avariate clădiri de depozitare, de producție și administrative. O persoană și-a pierdut viața, iar altele două au fost rănite, raportează Serviciul.

Pompierii au lichidat toate focarele de incendiu. La fața locului au intervenit 51 de salvatori și 11 unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 9:40 Forțele ruse au atacat Harkivul, precum și comunitățile Solonițivka, Derhaci și Blizniukî, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.