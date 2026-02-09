LIVE TEXT Armata rusă continuă atacurile asupra infrastructurii feroviare civile din Ucraina, afirmă un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1447

UPDATE 16:55 Forțele ruse continuă să bombardeze infrastructura feroviară civilă, concentrându-se în principal asupra regiunilor nordice ale Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, informează Ukrinform.

„Rusia continuă loviturile țintite împotriva infrastructurii feroviare civile. În prezent, principala zonă de atacuri este nordul Ucrainei – regiunile Cernihiv și Sumî,” a spus el.

Potrivit lui Kuleba, în orașul Konotop, o dronă a lovit o locomotivă care urma să fie cuplată la un tren de pasageri. Lângă stația Tereshchenska din regiunea Sumî, au fost avariate șinele de cale ferată, iar circulația trenurilor a fost temporar restricționată pentru a permite efectuarea reparațiilor.

În plus, o dronă a lovit un vehicul de serviciu care transporta lucrători feroviari către un loc de reparație a șinelor. Un lucrător a fost rănit și spitalizat cu răni provocate de schije, în timp ce ceilalți membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță.

În regiunea Cernihiv, un tren a fost lovit la stația Snovsk. Incendiul care a izbucnit a fost stins rapid.

Lucrările de restaurare sunt în curs de desfășurare în toate locațiile afectate, iar circulația trenurilor este menținută, scrie presa ucraineană.

UPDATE 14:48 În noaptea de 8 spre 9 februarie, forțele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 11 rachete balistice Is-Mi Iskander și cu 149 de drone, susțin autoritățile militare ucrainene.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 116 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmash și alte tipuri.

UPDATE 14:21 În ultimele 24 de ore, 10 localități din regiunea Harkiv au fost bombardate de armata rusă. În urma bombardamentelor rusești, două persoane au fost ucise, printre care un copil, alte 6 au fost rănite, inclusiv o adolescentă. Un anunț în acest sens a fost făcut de Oleh Syniehubov, șeful Administrației militare din Harkiv.

„În orașul Bohoduhiv, au murit o femeie de 41 de ani și un băiețel de 10 ani, iar doi bărbați de 22 și 68 de ani și o femeie de 89 de ani au fost răniți (…). În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 312 confruntări de luptă”, a precizat oficialul ucrainean.

UPDATE 10:15 Sistemul energetic al Ucrainei rămâne supus unei presiuni severe, iar centralele nucleare sunt în continuare parțial deconectate de la rețeaua electrică începând cu 8 februarie, în urma atacului masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, produs în noaptea de 7 februarie. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează la Kiev, unde locuitorii au beneficiat, timp de mai multe zile, de doar o oră și jumătate până la două ore de electricitate pe zi, scrie presa ucraineană.

„Situația din sistemul energetic rămâne dificilă. Nivelul deficitului de energie electrică și pagubele provocate rețelelor de transport și distribuție a energiei nu permit, în prezent, ridicarea deconectărilor de urgență în majoritatea regiunilor”, a declarat Ukrenergo, operatorul național al rețelei electrice, într-un comunicat din 8 februarie.

Atacul masiv al Rusiei din 7 februarie a avariat infrastructura nucleară și a declanșat întreruperi de urgență ale curentului în majoritatea regiunilor ucrainene. Atacul a avut loc înaintea unui nou val de frig la Kiev, cu temperaturi care urmează să scadă până la –19 grade Celsius, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

Ukrenergo a mai precizat, pe 8 februarie, că specialiștii lucrează la restabilirea alimentării cu energie după două atacuri de amploare cu rachete și drone asupra rețelei.

UPDATE 10:05 Pe 8 februarie, numărul victimelor provocate de atacurile rusești în regiunea Donețk a crescut cu doi morți și șapte răniți, informează Vadim Filashkin, șeful Administrației militare din Donețk.

„Numărul total al victimelor provocate de Rusia în regiunea Donețk nu îi include pe cei uciși și răniți în Mariupol și Volnovaha”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 08:14 În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite, anunță Oleh Kiper, șeful Administrației militare din Odesa.

„Au fost afectate zone rezidențiale. Din păcate, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Condoleanțe familiilor și apropiaților victimei decedate și însănătoșire grabnică celor răniți.