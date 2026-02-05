LIVE TEXT Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță șeful Administrației Regionale. Război în Ucraina, ziua 1443

UPDATE 9:43 Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță Vadim Filașkin, șeful Administrației Regionale Donețk.

El a spus că, pe 4 februarie, armata rusă a ucis șapte persoane în localitatea Drujkivka și o persoană în Liman, în urma bombardamentelor.

Filașkin a menționat că numărul total de victime cauzate de Rusia în regiunea Donețk ajunge la 4008 morți și 8858 răniți, fără să fie incluse localitățile Mariupol și Volnovaha.

8:14 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski consideră că ocuparea Donbasului va costa Rusia cel puțin doi ani și 800 de mii de soldați, se arată într-un interviu acordat de președintele ucrainean canalului de televiziune francez France 2, citat de Le Monde.

„Rusia vrea să părăsim tot Donbasul. Nu au obținut nicio victorie de la începutul acestui război. Și noi, ucrainenii, înțelegem perfect prețul pe care îl plătește armata rusă pentru fiecare metru, fiecare kilometru din acest pământ. Ei nu numără oamenii care mor”, a subliniat Zelenski.

Președintele Ucrainei a vorbit și despre posibilitatea înghețării conflictului. El a menționat că, chiar dacă Ucraina își menține poziția actuală în astfel de circumstanțe, ar fi deja o concesie semnificativă.

„Rușii au nevoie de o pauză. Dacă vorbim despre o zonă demilitarizată, trebuie să avem control asupra părții noastre”, a spus Zelenski.