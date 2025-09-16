LIVE TEXT Armata rusă a atacat Zaporijia. O persoană a fost ucisă, alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1301

8:07 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Zaporijia în seara zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, scrie Kyiv Independent.

Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat că orașul a suferit cel puțin 10 atacuri ale armatei ruse, care au vizat clădiri nerezidențiale.

Au fost raportate mai multe incendii la locuințe civile, precum și la camioane de transport din oraș.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra amenințării unor atacuri cu rachete balistice și drone asupra regiunii în jurul orei 22:00, ora locală.

