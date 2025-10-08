LIVE TEXT Armata rusă a atacat Ucraina cu 183 de drone. În urma atacurilor, cinci civili au fost uciși, iar alți 37 sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1323

UPDATE 10:16 În noaptea de 8 octombrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 183 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană au neutralizat 154 de drone, scrie Hromadske.

Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 37 au fost răniți în urma atacurilor rusești din Ucraina ăn ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale.

Armata rusă a lansat dronele din Kursk, Bryansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Gvardeyskoye și Chauda, ​​în Crimeea ocupată temporar.

Loviturile a 22 de drone de atac au fost înregistrate în 11 locații. În urma atacurilor a avut de suferit regiunea Cernihiv. Au fost avariate instalațiile feroviare, provocând incendii. Armata rusă a lovit și o instalație electrică. Doi muncitori au fost răniți în atacul asupra unei centrale termice.

În regiunea Sumî, o dronă a lovit o clădire rezidențială dintr-un sat din comunitatea Krasnopilska, o fetiță de 4 ani este în stare gravă.

8:12 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit informații detaliate, de la serviciul de informații externe, despre cum Rusia folosește petroliere din flota fantomă pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje.

Zelenski a declarat că incursiunile de drone din ultimele săptămâni, în statele din nordul și vestul Europei, sunt doar unele exemple despre acțiunile Rusiei: „Transmitem informațiile pe care le avem către partenerii noștri și este important să existe pași concreți din partea lor, pentru a da un răspuns Rusiei. Lucrăm la asta, vor exista mai multe întâlniri, negocieri cu partenerii noștri“, a menționat președintele Ucrainei.

Săptămâna trecută, autoritățile franceze au lansat o investigație asupra unui petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, pentru o posibilă implicare în lansările de drone care au perturbat traficul aerian în Danemarca. Trupele speciale franceze au urcat la bordul navei de marfă, ancorată la momentul respectiv în largul coastei de vest a Franței, însă aceasta a fost lăsată să plece, ulterior. Și Germania investighează, din aceleași motive, un petrolier din Marea Baltică.

Tot în această seară, Vladimir Putin a pretins că armata rusă a cucerit, în acest an, 5.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei și că păstrează inițiativa strategică pe câmpul de luptă. De pus în context este că Volodimir Zelenski a declarat, săptămâna trecută, că armata ucraineană a eliberat peste 170 de kilometri pătrați, după o contraofensivă în regiunea Donețk, scrie Reuters.

LIVE TEXT/ O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1322