LIVE TEXT Ambasadorii UE aprobă alocarea a 5 miliarde de euro pentru achiziționarea armelor pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 748

În ultimele 24 de ore de s-au înregistrat atacuri în trei orașe – Krivoi Rih, Mirnohrad și Sumy, înregistrându-se numeroase victime – patru persoane au fost ucise, iar 43 de persoane au fost rănite grav. În acest sens, ziua de 14 martie a fost anunțată Zi de doliu pentru victimele atacului terorist.

Premierul Poloniei anunță un summit de urgență cu Franța și Germania dedicat Ucrainei, iar Denys Shmyhal s-a întâlnit cu conducerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, condusă de prim-vicepreședintele Jurgen Rigterink.

UPDATE 21:51 Ambasadorii UE au dat undă verde pentru alocarea a 5 miliarde de euro care vor fi folosite pentru a cumpăra arme pentru Ucraina, a declarat președinția belgiană a UE.

„Ambasadorii UE au fost de acord să reformeze Facilitatea europeană pentru pace pentru a sprijini Ucraina cu un buget de 5 miliarde de euro pentru 2024. UE rămâne hotărâtă în sprijinul său pe termen lung pentru Ucraina și garantează că țara va primi echipamentul militar necesar pentru autoapărare”, se arată în anunț.

