Sâmbătă, 30 iulie. ZdG continuă să urmărească evenimentele din țara vecină, iar cele mai importante dintre ele le puteți găsi în acest LIVE TEXT.

UPDATE 14:00 Antony Blinken, șeful diplomației SUA, l-a avertizat pe Serghei Lavrov că lumea nu va recunoaște niciodată vreo anexare de teritoriu ucrainean de către Rusia. Aceasta datorită condițiilor în care există indicii care ar indica despre faptul că regimul de la Kremlin s-ar pregăti de organizarea unor referendum-uri trucate pentru a facilita anexarea teritoriilor ucrainene ocupate din sudul țării.

„Lumea nu va recunoaște anexările. Este foarte important ca ruşii să audă în mod direct din partea noastră faptul că acest lucru nu va fi acceptat şi nu doar că nu va fi acceptat, ci şi că va provoca costuri suplimentare importante impuse Rusiei”, a declarat Antony Blinken, conform Reuters.

UPDATE 13:00 Ambasada Rusiei în Marea Britanie a cerut execuția prin spânzurare a soldaților capturați din regimentul Azov. Aceștia au fost numiți „soldați falși” care merită „moarte umilitoare”.

Declarația corespunzătoare a apărut pe contul oficial al ambasadei Rusiei de pe Twitter. Mesajul este ascuns implicit pentru că îndeamnă la violență și nu respectă regulile rețelei de socializare, dar poate fi totuși vizualizat.

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz