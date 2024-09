LIVE TEXT „Mi-am exprimat recunoștința pentru solidaritatea și sprijinul Moldovei”. Andrii Sîbiha a avut o primă discuție cu Mihai Popșoi. Război în Ucraina, ziua 926

UPDATE 12:30 Noul ministru de externe de la Kiev a avut o discuție cu omologul său, Mihai Popșoi

Andrii Sîbiha a anunțat despre aceasta pe rețeaua X.

I spoke with my Moldovan counterpart @MihaiPopsoi and expressed gratitude for Moldova’s solidarity and support. We discussed ways to strengthen our good-neighbourly relations and work together on our shared EU accession agenda. We agreed to maintain close dialogue.

UPDATE 10:40 Marea Britanie va livra 650 de sisteme de rachete către Ucraina

Ministerul britanic al Apărării a anunţat într-un comunicat că o primă livrare de 650 de „sisteme de rachete modulare uşoare (LMM)” va avea loc până la sfârşitul anului, în cadrul unui contract de 162 de milioane de lire (192 de milioane de euro), transmite Ukrinform.

Aceste rachete „polivalente” vor fi construite de grupul francez Thales în uzina sa din Belfast, în Irlanda de Nord.

Ele sunt cunoscute „pentru că pot fi trase de pe o varietate de platforme tactice terestre, maritime şi aeriene” şi permit să fie vizată atât o ţină la sol, cât şi o dronă în zbor, potrivit producătorului.

UPDATE 09:30 Zelenski, după ce președintele Iohannis a promulgat legea pentru donarea sistemului Patriot către Ucraina

Volodimir Zelenski a mulţumit din nou României după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru donarea unui sistem Patriot către Ucraina. El a spus că este recunoscător României și îndeamnă ceilalți aliați ai Kievului să furnizeze tot ajutorul promis în materie de apărare antiaeriană.

Today, Romania approved the decision to provide Ukraine with the Patriot system, and I express my sincere gratitude for this. We also expect that our partners will deliver the full package of air defense and other assistance to Ukraine – the very package agreed upon at the NATO… pic.twitter.com/3uI3YkZ45f