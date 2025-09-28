LIVE TEXT Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Până la această oră, cei mai activi la urne sunt tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.

UPDATE 09:43 Până la ora 9:40, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 200 de mii de cetățeni cu drept de vot sau 7,24%.

UPDATE 09:35 Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) „semnalează abuzuri repetate” ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV), care ar bloca accesul observatorilor la secțiile de votare, „în special peste hotare”. De cealaltă parte, secretara Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dana Munteanu, spune că organizația ar trebui să comunice date exacte ale incidentelor semnalate.

ZdG a scris anterior că 15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral.

Conform unui mesaj publicat pe rețelele de socializare în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie, președinții birourilor electorale ar invoca „în mod greșit lipsa observatorilor din liste, ignorând faptul că observatorii naționali acreditați de CEC au acces liber la orice secție și la toate procedurile electorale”.

„UJM atenționează că președinții BESV confundă în mod grav observatorii naționali cu reprezentanții partidelor și cerem Comisiei Electorale Centrale să intervină urgent pentru a opri aceste obstrucționări care subminează transparența procesului electoral”, se arată în mesajul publicat la ora 08:50.

Contactată de către ZdG, membra Comisiei Electorale Centrale Dana Munteanu a spus că Uniunea ar trebui să vină cu informații exacte despre câte cazuri de acest tip au înregistrat și unde.

„Vrem punctat să aflăm unde se întâmplă. Toate persoanele au fost instruite care observatori și unde pot să monitorizeze. Orice persoană care a trecut un curs de instruire cunoaște observatorii acreditați de Comisiei, care sunt drepturile acestora, unde pot să monitorizeze și cum se legitimează”, a afirmat Munteanu.

UPDATE 09:20 Până la ora 09:23, conform datelor în timp real prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), au votat 85 327 de bărbați și 84 623 de femei.

Cei mai activi alegători, până în acest moment, sunt tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani, urmați de cei din categoria de vârstă 26–35 de ani.

Pe locul al treilea în topul prezenței la urne se află alegătorii cu vârste între 36 și 45 de ani.

Sursa: Captură foto cec.md

UPDATE 09:16 Astăzi, 28 septembrie, Vasile Tarlev, copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei și-a exercitat dreptul la vot la secția de vot nr. 1/95, mun. Chișinău, Centrul de Creație Tehnică, sectorul Buiucani.

„Am votat pentru a se îndeplini acele lucruri frumoase despre care am vorbit în ultimele zile. Am votat pentru pace. (…) Ne dorim o țară prosperă și puternică. (…) Îndemn să ne mobilizăm să ieșim la vot”, a declarat Tarlev.

UPDATE 09:01 Biroul politici de reintegrare a informat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de autoritățile competente, se arată în comunicatul Biroului.

„Reiterăm importanța respectării liniștii publice și îndemnăm cetățenii la menținerea calmului și la o comunicare permanentă cu autoritățile naționale împuternicite. Siguranța și libertatea votului reprezintă priorități fundamentale pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Lucrările efectuate de către Î.S. „Administrația Națională a Drumurilor” vizează exclusiv repararea infrastructurii rutiere și sporirea securității în trafic. Subliniem că aceste acțiuni nu au nicio legătură cu procesul electoral”, precizează autoritățile.

UPDATE 09:00 Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot.

„Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că R. Moldova este nu doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, oameni care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul (…). Mergem înainte în pace spre viitorul european”, afirmă șefa statului.

UPDATE 08:49 Cetățenii moldoveni sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul R. Moldova, inclusiv 12 secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, patru dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) într-un comunicat.

Cât privește secțiile de votare constituite peste hotare, CEC susține că procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat).

„Astfel, procesul de votare este în desfășurare în Japonia, unde tradițional a votat și primul alegător. De asemenea, deja se votează în alte peste 30 de secții de votare din China, India, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Azerbaidjan, Israel, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Turcia și țările europene în fusul nostru: România, Grecia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și altele”, precizează CEC.

Pentru aceste scrutine, potrivit CEC, au fost tipărite peste 3,6 milioane de buletine de vot, dintre care 865 de mii au fost distribuite secțiilor din afara țării. În buletinul de vot sunt incluși 23 de concurenți electorali.

UPDATE 08:47 Peste 100 de mii de cetățeni au votat la secțiile de votare din țară și diaspora, ceea ce constituie 3,64 % din numărul total de cetățeni cu dreptul la vot.

Sursa: Captură foto CEC

UPDATE 08:38 Primarul Chișinăului și unul din liderii blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa.

UPDATE 08:28 Potrivit jurnaliștilor de la Zona de Securitate, pe podul dintre Râbnița și Rezina s-au format cozi, o parte a acestuia fiind blocată din cauza lucrărilor de reparație.

Sursa foto: Zona de Securitate

UPDATE 08:25 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 8:20, peste 75 de mii de cetățeni sau circa 2,74% și-au exercitat dreptul la vot. Distribuția pe sexe fiind practic egală.

UPDATE 08:03 Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC) susțin că procesul de vot se desfășoară fără incidente.

„(…) De la ora 07:00, toate secțiile de votare și-au deschis ușile pentru alegători (…). Am întreprins toate acțiunile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții sigure și de confidențialitate. Atenționăm opinia publică că încălcarea secretului de vot este o infracțiune. Este interzisă fotografierea buletinului, distribuirea lui pe rețelele de socializare, scoaterea sau deteriorarea acestuia, precum și sustragerea ștampilei, desfășurarea agitației electorale în ziua votului (…). După prima oră de votare, procesul decurge fără incidente. Facem apel către toți cetățenii și către toți concurenții electorali să respecte regulile electorale și să contribuie la un climat de ordine și calm în această zi decisivă (…). Încurajăm cetățenii să meargă la urne și să se informeze corect”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman, în cadrul unui briefing de presă.

UPDATE 07:50 Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii R. Moldova cu drept de vot că duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă: între orele 07:00 și 21:00.

„La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care nu vor deține actele de identitate necesare pentru exercitarea dreptului de vot, vor fi eliberate gratuit cărți de identitate provizorii și vor fi înmânate actele de identitate deja confecționate.

Pentru informații suplimentare privind eliberarea actelor de identitate contactați Serviciul suport clienți al ASP la numărul unic 14-909 sau accesați pagina oficială a Agenției: www.asp.gov.md”, se spune într-un comunicat al Agenției.

07:00 Secțiile de votare au fost deschise. Cetățenii moldoveni își pot exercita dreptul la vot până la ora 21:00.

În buletinul de vot se vor regăsi 21 de candidați, după cum urmează:

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”;

Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare;

Andrei Năstase – candidat independent;

Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa;

Olesea Stamate – candidat independent;

Partidul Politic Partidul Social Democrat European;

Partidul politic Partidul Național Moldovenesc;

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”;

Blocul Electoral „ALTERNATIVA”;

Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA;

Blocul electoral „ÎMPREUNĂ”;

Partidul Politic Liga Orașelor şi Comunelor;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR;

Victoria Sanduţa – candidat independent;

Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”;

Partidul Politic „MOLDOVA MARE” (RETRAS)

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” (RETRAS);

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul Liberal;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Tatiana Creţu – candidat independent;

Partidul Politic „Partidul Nostru”.