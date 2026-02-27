LIVE TEXT Ajutorul militar polonez pentru Ucraina depășește 3,5 miliarde de euro, declară ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. Război în Ucraina, ziua 1465

8:22 Până astăzi, Polonia a livrat Ucrainei 48 de pachete de ajutor militar, în valoare de peste 3,5 miliarde de euro, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, în timpul unui discurs în Sejm-ul polonez, scrie Ukrinform.

El a subliniat că Polonia a alocat, în special, 100 de milioane de dolari inițiativei „Lista priorităților de cerințe ale Ucrainei” (PURL), pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, și 100 de milioane de dolari inițiativei cehe pentru achiziționarea de muniție pentru armata ucraineană.

„Prin urmare, deoarece suntem lideri în furnizarea de asistență, vom fi și lideri în reconstrucția Ucrainei. Aceasta va fi o nouă oportunitate pentru antreprenorii polonezi”, a concluzionat Sikorski.

În discursul său din Sejm privind prioritățile politicii externe a Poloniei pentru 2026, Sikorski a declarat că victoria Ucrainei ar fi victoria Poloniei, iar, în cazul înfrângerii Kievului, amenințarea la adresa Poloniei nu ar scădea, ci ar crește. El a subliniat că liderul rus, Putin, nu dorește pacea, ci capitularea Ucrainei.