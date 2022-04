Este a 49-a zi de război în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse continuă să bombardeze infrastructura civilă din regiunile Harkov și Zaporojie. Rapoartele și imaginile din satelit ale companiei private americane Maxar Technologies, din 11 aprilie, sugerează că Rusia își adună trupe și echipamente la granița cu Ucraina, în regiunea Belgorod.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război. Potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, cel puțin 1.842 de civili (inclusiv 148 de copii) au murit și alte 2.493 de persoane au fost rănite (inclusiv 233 de copii).

Recent, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbasului”.

UPDATE 9:40 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuc, anunță că pentru ziua de miercuri, 13 aprilie, autoritățile ucrainene nu vor deschide coridoare umanitare pentru evacuarea oamenilor din motiv că în regiunea Zaporojie, trupele ruse au blocat autobuzele de evacuare, iar în regiunea Lugansk, încalcă regimul de încercare a focului.

UPDATE 9:15 Șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, îndeamnă oamenii din regiune să se evacueze cât aceste lucru încă mai este posibil.

„Rușii acumulează tehnică lângă Rubejnoie și în alte părți. Tensiunile cresc în fiecare zi. Nu mai este timp pentru a vă gândi. (…) Mulți oameni din cartierele centrale ale orașului nu au reușit să plece. Și acum sunt torturați de kadîrovițî”, le-a spus Gaidai locuitorilor rămași din regiunea Lugansk.

UPDATE 8:40 De la începutul invaziei ruse, în Ucraina au murit 191 de copii, iar 349 au fost răniți, anunță Oficiul Procurorului General al Ucrainei.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 113, Kiev – 102, Harkov – 79, Cernihiv – 54, Nikolaev – 40, Lugansk – 36, Zaporojie – 23, Herson – 38, Sumî – 16, Jitomir – 15.

UPDATE 8:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune autorităților ruse să facă schimb de prizonieri. În schimbul ucrainenilor capturați, Zelensky îl propune pe oligarhul pro-Kremlin Viktor Medvedchuk, care a fost reținut de Serviciile de securitate ale Ucrainei în seara zilei de marți, 12 aprilie.

„Propun Federației Ruse să-l schimbăm pe acest tip cu băieții și fetele noastre care sunt în captivitate în Rusia. Este important ca agențiile noastre de aplicare a legii și armata să ia în considerare și această posibilitate”, a spus Zelensky, într-o nouă adresare video.

Oligarhul pro-Kremlin Viktor Medvedchuk a fost reținut marți. Despre asta a anunțat liderul Ucrainei, Volodimir Zelensky.

UPDATE 8:00 Președinții Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei merg în Ucraina.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance. Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine’s 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom. Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to 🇺🇦 people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R