LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina. Armata ucraineană a respins nouă atacuri rusești asupra regiunilor Donețk și Lugansk. Se închid mai multe porturi maritime din Ucraina

Duminică, 1 mai, este a 67-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze regiunea Lugansk: au fost distruse peste 12 case în urma atacurilor rusești. Ucraina a decis să închidă porturile maritime Berdiansk, Mariupol, Skadovsk și Herson până la eliberarea acestora de sub ocupația rusă.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 29 aprilie, aproximativ 2.899 de persoane au fost ucise, iar alte 3.235 au fost rănite în timpul războiului din Ucraina.

UPDATE 9:00 Rușii au bombardat încă 12 case din regiunea Lugansk. Potrivit șefului administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, trupele ruse iau cu asalt localitatea Orehovo. De 19 ori rușii au deschis focul asupra zonelor rezidențiale ale orașelor și satelor din regiunea Lugansk în ultima zi a lunii aprilie.

Severodonețk și Lisiciansk au rezistat la șase bombardamente masive de artilerie, Rubijnoie și Popasna. Ca urmare, alte 12 case au devenit nelocuibile. Cinci dintre ele sunt clădiri înalte în Severodonetsk, încă două – în Rubizhne.

UPDATE 8:50 Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a vorbit în această noapte cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

„Am vorbit despre ultimii pași ai SUA în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în fața războiului brutal și neprovocat al Kremlinului”, a scris Blinken pe Twitter.

