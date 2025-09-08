LIVE TEXT 142 de drone a lansat Rusia asupra Ucrainei, iar Forțele Aeriene au doborât 112. Război în Ucraina, ziua 1293

UPDATE 9:45 În noaptea de 8 septembrie, armata rusă a atacat cu 142 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Breansk, Orel, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, raportează Forțele Aeriene pentru Apărarea din Ucraina.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 112 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Totuși, au fost înregistrate 26 de lovituri ale dronelor de atac în 7 locații, căderi ale celor doborâte într-o singură locație.

„Câteva drone sunt încă în aer, atacul continuă”, au menționat Forțele.

UPDATE 8:15 În comunitatea Pokrovsk din raionul Sinelnikovo, noaptea trecută, armata rusă a lovit cu o dronă clădirea administrativă a pompierilor locali. A izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompieri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În comunitatea Mezhivska, în urma lovirii unei proprietăți private de către o dronă, au luat foc bucătăria de vară și o clădire.

De asemenea, a izbucnit un incendiu în comunitatea Bogdanivska din raionul Pavlohrad, care a fost stins de echipele de intervenție.

Totuși, nu există victime sau răniți.