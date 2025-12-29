LIVE Ședința Parlamentului: proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, votate în a doua lectură

Ultima ședință plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025 se desfășoară luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

Pe ordinea de zi se mai regăsesc patru proiecte de lege, care vor fi examinate în a doua lectură: proiectul de lege privind prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, optimizarea procedurilor de eliberare a actelor permisive, modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, acordarea scutirii de la plata drepturilor de import pentru cetățenii R.Moldova care revin cu traiul în țară, precum și alte inițiative legislative.

UPDATE 14:02 Parlamentul a luat o pauză până la 15:00.

UPDATE 14:01 Deputații au susținut proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 în lectura a doua.

UPDATE 12:46 Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM). Documentul prevede, printre altele, că în 2026 vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. De asemenea, mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă va rămâne aceeași – de 12 636 de lei, iar mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense va rămâne de 9%.

UPDATE 12:25 Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS) care prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.

Alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei, de acest sprijin beneficiind anual aproximativ 36 000 de copii. Totodată, peste 78 000 de copii de până la doi ani vor primi o indemnizație lunară de 1 000 de lei.

Potrivit proiectului de lege, atât veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, cât și cheltuielile sunt estimate la 51,45 de miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât veniturile și cheltuielile precizate pentru anul curent. Ponderea acestora în PIB este de câte 13,6%.

Totodată, pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități urmează să fie alocate 5,9 miliarde de lei, ceea ce constituie 11,6%. Iar suma care va fi alocată pentru protecția familiei și a copilului va crește cu 2,1% față de suma aprobată pentru anul 2025 și va depăși 4,9 miliarde de lei. Valoarea acestui subprogram constituie 9,6% din suma totală a cheltuielilor BASS.

Pentru a sprijini familiile și revenirea femeilor pe piața muncii, bugetul include și crearea a 2 000 de noi locuri de creșă pentru copiii de până la 3 ani. În același timp, protecția victimelor violenței rămâne o prioritate și în 2026. Noi centre de adăpost pentru femeile și fetele victime ale violenței în familie vor fi deschise în Telenești, Ștefan Vodă și Cahul.

UPDATE 12:01 Un proiect de lege privind repatrierea bunurilor a fost votat de Parlament în lectura a doua. Propunerile de modificare vizează, în mod special, condițiile de acordare a scutirii de plata drepturilor de import al automobilelor. Mai exact, vor fi extinse criteriile de eligibilitate pentru autovehicule. Plafonul de vârstă al acestora va crește de la 9 la 10 ani, valoarea automobilului – de la 400 000 până la 550 000 de lei, iar capacitatea cilindrică – de la 2 500 cm³ la 3 000 cm³.

Totodată, cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea introduce în țară obiecte de uz personal, fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. De asemenea, persoana vizată va semna o declarație pe propria răspundere prin care își va asuma responsabilitatea că va rămâne în țară timp de 3 ani, în calitate de rezident.

Proiectul de lege privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

UPDATE 11:37 A fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează domeniul fiscal, în lectura a doua.

UPDATE 11:09 Cu 62 de voturi, Parlamentul a susținut în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind optimizarea procedurilor la eliberarea actelor permisive.

Astfel, proiectul de act normativ propune modificări la 22 de legi. În rezultat, vor fi simplificate procedurile, va fi redus numărul de acte și condițiile necesare pentru obținerea unor acte permisive. De asemenea, vor fi implementate soluții de ghișeu unic și soluții TIC, va fi extins termenul de valabilitate și va fi redus termenul de eliberare a unui act permisiv.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, instituția legislativă se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.