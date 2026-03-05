LIVE Ședința Parlamentului. Directorul Centrului Național Anticorupție prezintă Raportul de activitate al CNA pentru anul 2025

Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009.

UPDATE 11:47 Deputații adresează întrebări directorului CNA după prezentarea raportului.

UPDATE 11:07 Alexandru Pînzari, directorul CNA prezintă Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2025.

UPDATE 11:05 Proiectul a fost votat în prima și a doua lectură de 76 de deputați.

UPDATE 10:56 Tatiana Nistorică, secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prezintă proiectul de lege cu privire la aderarea R. Moldova la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009.

UPDATE 10:54 61 de deputați au votat proiectul în lectura a doua.

UPDATE 10:48 Deputații examinează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol).

UPDATE 10:28 Inițiativa a întrunit 39 de voturi.

UPDATE 10:26 Fracțiunea Partidului Socialiștilor cer audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu în contextul, cu referire la instituirea stării de alertă în R. Moldova pe un termen de 60 de zile.

UPDATE 10:19 95 de deputați s-au prezentat la ședință.