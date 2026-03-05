LIVE Ședința Parlamentului. Deputații examinează proiectul de lege de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova

Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009.

UPDATE 17:15 86 de deputați au votat în prima lectură proiectul.

UPDATE 16:59 Deputații examinează proiectul de lege de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova.

„Deputații propun modificări la legea 5 ca dovada cetățenii R. Moldova se face prin actul de identitate a cetățeanului, certificatul de naștere sau prin alt document care conține înscrisuri ce aduc dovada deținerii de către o persoana a cetățenii R. Moldova. Diferența de legea prezentă și cea propusă este ca certificatul de naștere să fie dovada cetățenii nu doar în cazul copiilor, așa cum este în prezent”, a declarat Alexandr Berlinschii.

UPDATE 16:58 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat pentru anul 2025 a fost susținut de 71 de deputați.

UPDATE 15:35 Lilian Darii prezintă Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat pentru anul 2025.

Potrivit Parlamentului, în anul 2025, asistența juridică garantată de stat a fost acordată în 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decât în 2024.

În peste 47 000 de cazuri a fost oferită asistență juridică calificată, iar în circa 18 000 – asistență juridică primară. Totodată, au fost înregistrate 3 cazuri de acordare a serviciilor de mediere garantată de stat. Dintre toate cazurile, 4 866 au fost urgente. Asistență juridică calificată ordinară a fost acordată în 31 953 de cauze penale, 5 830 de cauze civile și 4 499 de cauze contravenționale.

„Datele statistice arată că 20% dintre persoanele care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat au fost femei, iar 6% – copii. Printre beneficiari mai figurează persoane cu dizabilități (3,3%), beneficiari de protecție temporară (5,7), solicitanți de azil (0,7%), refugiați (0,4%). De asemenea, 8% dintre beneficiari au fost victime ale unei infracțiuni. Dintre acestea, 2 474 au fost victime ale violenței în familie, 585 – victime ale infracțiunilor privind viața sexuală, iar 72 – victime ale traficului de ființe umane.”

Asistența juridică garantată de stat a fost acordată de 528 de avocați, 15 avocați publici, 89 de parajuriști și 33 de mediatori. Bugetul aprobat al instituției a fost de 83,73 de milioane de lei.

UPDATE 14:18 55 de deputați au votat pentru proiectul în a doua lectură.

Astfel, potrivit Parlamentului, Codul penal a fost completat cu un articol care se referă la amenințarea sau violența săvârșită asupra unui judecător sau a unui procuror.

„Violența nepericuloasă pentru viață sau sănătate față de un judecător sau de un procuror sau față de rudele apropiate ale acestuia, precum și deteriorarea sau distrugerea bunurilor se va sancționa cu amendă de până la 75 000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau cu închisoare de la 3 la 5 ani. Variantele agravante prevăd pedepse de la 5 la 8 ani de închisoare sau de la 7 la 12 ani.”

UPDATE 13:32 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor) este examinat de depuați în lectura a II.

Potrivit Legislativului, persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal.

„Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității actului de justiție. Lipsa unor mecanisme adecvate de protecție poate cauza vulnerabilități ce influențează nu doar siguranța individuală a judecătorului, ci şi încrederea publicului în sistemul judecătoresc”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

UPDATE 12:11 Trei deputați s-au înscris pentru luări de cuvânt cu referire la Raportul de activitatea al CNA.

UPDATE 11:47 Deputații adresează întrebări directorului CNA după prezentarea raportului.

UPDATE 11:07 Alexandru Pînzari, directorul CNA prezintă Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2025.

Oamenii legi din cadrul CNA au documentat în 2025 847 infracțiuni, dintre care 792 au fost infracțiuni de corupție și conexie corupției. 26 de infracțiuni au fost deosebit de grave, iar altele 370 – grave.

UPDATE 11:05 Proiectul a fost votat în prima și a doua lectură de 76 de deputați.

UPDATE 10:56 Tatiana Nistorică, secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prezintă proiectul de lege cu privire la aderarea R. Moldova la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009.

UPDATE 10:54 61 de deputați au votat proiectul în lectura a doua.

UPDATE 10:48 Deputații examinează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol).

UPDATE 10:28 Inițiativa a întrunit 39 de voturi.

UPDATE 10:26 Fracțiunea Partidului Socialiștilor cer audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu în contextul, cu referire la instituirea stării de alertă în R. Moldova pe un termen de 60 de zile.

UPDATE 10:19 95 de deputați s-au prezentat la ședință.