LIVE Ședința Guvernului. Peste 513 mii de lei vor fi alocați satului Aluniș pentru lichidarea consecințelor ploii din iulie 2025

Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada septembrie-octombrie 2025.

UPDATE 10:50 Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Ionaș Estate” din satul Costești, raionul Ialoveni, iar suma totală a investițiilor private planificate este de aproximativ 400 de milioane de lei.

UPDATE 10:42 Cabinetul de miniștri au aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului național privind migrația și azilul pentru anii 2026-2030. Elementul esențiale al acestui program este simplificarea serviciilor publice oferite persoanelor prin digitalizare.

UPDATE 10:38 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea biobăncilor.

„Biobăncile reprezintă infrustructuri esențiale pentru cercetarea biomedicală, medicina modernă, utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane. Acestea contribuie la prevenție, la diagnostic precoce și tratamentul unui spectru larg de afecțiuni cu impact social major”, a declarat Ala Nemerenco.

UPDATE 10:34 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol a fost susținut de miniștri.

UPDATE 10:30 Proiectul de hotărâre cu privire la studiile clinice cu medicamente de uz uman a fost aprobat. Conform ministrei sănătății, studiile oferă un acces timpuriu la tratamente inovative utilizate în marele centre medicale din lume și contribuie la dezvoltarea științifică și profesională a personalului medical din R. Moldova.

UPDATE 10:26 Miniștrii au aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea sumei de 513 400 de lei din fondul de intervenții a Guvernului pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale cu grindină și vântul puternic din 25 iulie 2025 în localitatea Aluniș, raionul Rîșcani. Din această sumă 444 de mii de lei vor fi alocați pentru reparația grădiniței, iar 69 de mii de lei pentru compensarea pagubelor.

UPDATE 10:23 A fost aprobat proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar.

Astfel, potrivit lui Dan Perciun, odată cu aprobarea modificărilor pentru a obține o bursă de categoria a treia studenții vor trebui să înregistreze o medie anuală de cel puțin 6,5, pentru categoria a doua de 7,5, iar pentru prima categorie – 8,5.

UPDATE 10:22 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în conformitate cu sistemele informaționale ale Uniunii Europene pentru anii 2025-2030 a fost aprobat de miniștrii.

UPDATE 10:20 Miniștrii au aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei militare a R. Moldova pentru anii 2025-2035. Potrivit Ministerului Apărării, strategia definește politici de securitatea militară pe termen lung, fiind aliniată cu strategia securității naționale și strategia națională de apărare.

UPDATE 10:16 Proiect de hotărâre cu privire la decernarea Premiului Național a fost aprobat de Guvern. Potrivit ministrului Culturii, Sergiu Prodan, acest premiu este cel mai prestigios premiu în stat și vine ca o recunoaștere a Guvernului a realizărilor remarcabile în domeniul de importanță națională.

UPDATE 10:10 Sergiu Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor pe un termen de cinci ani. Respectiv, miniștrii au aprobat suspendarea raporturilor de muncă a lui Sergiu Diaconu din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor de Interne.