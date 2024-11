LIVE Rezultate preliminare. Au fost prelucrate peste 99% din procese verbale

Duminică, 3 noiembrie 2024, cetățenii R. Moldova își aleg președintele pentru următorii patru ani în cadrul unuia dintre cele mai importante scrutine din istoria țării. Lupta pentru fotoliul de președinte al țării se dă între candidații Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo.

Șeful statului este ales prin „vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat”. Dreptul de a alege îl au cetățenii R. Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepția celor privați de acest drept prin hotărâre judecătorească de instituire a măsurii de ocrotire judiciară.

Secțiile de votare din țară s-au închis la ora 21:00.

UPDATE 08:23 99,82% din procesele verbale au fost prelucrate. Potrivit rezultatelor, pentru Sandu au votat 55,40% din alegători, iar pentru Stoianoglo li-au dat votul 44,60% de cetățeni.

UPDATE 07:55 Au fost procesate 2214 din cele 2219 procese verbale, ceea ce reprezintă 99, 77%. Maia Sandu a acumulat, potrivit datelor preliminare de la acestă oră, peste 928 053 de voturi, iar Alexandr Stoianoglo ‒ peste 748 490 de voturi.

Captură de ecran CEC

UPDATE 00:50 După ce au fost prelucrate 2173 de procese verbale, Maia Sandu câștigă alegerile. Ea a fost votată de 883921 de alegători (54,35%). Stoianoglo a fost votat de 742451 de alegători (45,65%). Diferența dintre cei doi candidați este de peste 140 de mii de voturi și nu mai poate fi recuperată cu voturile care urmează să fie contabilizate.

UPDATE 00:26 După ce au fost prelucrate 2 150 de procese-verbale, Maia Sandu conduce în cursa pentru funcția de președinte cu peste 100 de mii de voturi în fața lui Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor.

În acest moment, Maia Sandu are 53,47% din sufragii, iar Alexandr Stoianoglo – 46,53%.

Votul continuă în SUA și Canada, dar au mai rămas a fi contabilizate mai 65 de procese-verbale.

UPDATE 00:05 După procesarea a 160 de mii de voturi din diasporă, Maia Sandu are un scor de 79.59% (127760 voturi), iar Alexandr Stoianoglo 20.41% (32758 voturi).

UPDATE 23:29 După procesarea a 2073 din cele 2219 procese-verbale sau 1,43 milioane de voturi, Maia Sandu are un scor de 50.61% (727159 voturi), iar Alexandr Stoianoglo 49.39% (709693 voturi).

UPDATE 23:15 Maia Sandu îl depășește pe Alexandr Stoianoglo. Sandu: 50,15%, Stoianoglo: 49,85%

UPDATE 22:56 După procesarea a 28 de mii de voturi din diasporă, Maia Sandu are un scor de 85.67% (24586 voturi), iar Alexandr Stoianoglo 14.33% (4114 voturi).



UPDATE 22:50 După procesarea a 1998 din cele 2219 procese-verbale sau 1,34 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 50.79% (684441 voturi) și Maia Sandu are un scor de 49.29% (665523 voturi).

UPDATE 22:45 După procesarea a 1976 din cele 2219 procese-verbale sau 1,33 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 50.96% (676756 voturi) și Maia Sandu are un scor de 49.03% (651609 voturi).

UPDATE 22:45 După procesarea a 1976 din cele 2219 procese-verbale sau 1,33 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 50.96% (676756 voturi) și Maia Sandu are un scor de 49.03% (651609 voturi).

UPDATE 22:40 După procesarea a 1956 din cele 2219 procese-verbale sau 1,3 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 51.05% (664762 voturi) și Maia Sandu are un scor de 48.96% (638048 voturi).

UPDATE 22:35 După procesarea a 1938 din cele 2219 procese-verbale sau 1,28 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 51.11% (657767 voturi) și Maia Sandu are un scor de 48.89% (629123 voturi).

UPDATE 22:28 După procesarea a 1908 din cele 2219 procese-verbale sau 1,23 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 51.20% (642000 voturi) și Maia Sandu are un scor de 48.79% (611769 voturi).

UPDATE 22:20 După procesarea a 1828 din cele 2219 procese-verbale sau 1,15 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 51.45% (597973 voturi) și Maia Sandu are un scor de 48.56%(567398 voturi).

UPDATE 22:11 După procesarea a 1744 din cele 2219 procese-verbale sau 1,06 milioane de voturi, Alexandr Stoianoglo are un scor de 51.88% (560938 voturi) și Maia Sandu are un scor de 48.14% (521048 voturi).

Conform datelor CEC, prezența la vot pâna la ora 22:00 este de 1 milion 690 mii de cetățeni. În diasporă au votat peste 320 de mii de oamenii, ceea ce reprezintă un record al prezenței la vot a cetățenilor aflați peste hotare.

La secțiile de votare din Moscova, Tel-Aviv, Kaiserslautern, Brașov și Constanța s-a prelungit activitatea cu o oră.

După procesarea a 1695 din cele 2219 procese-verbale, Alexandr Stoianoglo are un scor de 51.95% (534898 voturi) și Maia Sandu are un scor de 48.03% (497019).