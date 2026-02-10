LIVE Premierul Munteanu susține declarații de presă alături de prim-ministra Ucrainei Iuliia Sviridenko

Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține declarații de presă alături de prim-ministra Ucrainei Iuliia Sviridenko, în contextul primei vizite oficiale la Kiev, Ucraina.

În cadrul vizitei premierul se va întâlni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko.

Din delegația R. Moldova face parte ministrul Energiei, Dorin Junghietu, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.

În primul rând aș vrea să îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru disponibilitatea de a vizita Ucraina în această perioadă dificilă. Negocierile noastre au confirmat nivelul înalt de încredere între Ucraina și R. Moldova, suntem hotărâți să aprofundăm parteneriatul reciproc avantajos în toate domeniile, ceea ce corespunde pe deplin intereselor statelor noastre. Moldova este un vecin și un partener important al nostru, cu care parcurgem calea către integrarea europeană, sunt convinsă că acest parteneriat va deveni, de asemenea, o componentă importantă în cadrul Uniunii Europene”, a declarat prim-ministra Ucrainei.