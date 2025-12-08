Lista medicamentelor compensate se extinde: preparate noi pentru diabet, hipertensiune și tromboză

Începând cu 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie va fi extinsă cu trei noi denumiri comune internaționale, destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Decizia a fost adoptată în ședința din 5 decembrie a Consiliului pentru medicamente compensate.

Pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2, va fi introdus un preparat ce conține combinația Sitagliptinum + Metforminum, compensat parțial. Medicamentul contribuie la reglarea nivelului glicemiei și la prevenirea complicațiilor specifice bolii. Autoritățile estimează că aproximativ 8 000 de pacienți vor beneficia anual de acest tratament.

În cazul pacienților cu hipertensiune arterială, lista va include un preparat combinat cu Valsartanum (160 mg) + Hydrochlorothiazidum (12,5 mg). Acesta va fi oferit gratuit în două denumiri comerciale.

Totodată, va fi compensat parțial Apixabanum, un anticoagulant modern disponibil în doze de 2,5 mg și 5 mg. Medicamentul este utilizat pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge, inclusiv în cazul intervențiilor chirurgicale de protezare a șoldului sau genunchiului, al pacienților cu fibrilație atrială, tromboză venoasă profundă sau embolie pulmonară. Anual, aproximativ 1 600 de pacienți vor beneficia de această terapie, pentru care sunt prevăzute cheltuieli de circa 4,7 milioane de lei.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.