Încă o vizită a lui Dodon în Rusia și niciuna în România sau Ucraina

Președintele Igor Dodon a mai întreprins o vizită de lucru la Moscova, astăzi, 12 noiembrie, unde a avut o întrevedere cu antreprenorul Andrei Nazarov, indică acesta într-un mesaj pe contul său de Facebook. Deși la 23 decembrie, Igor Dodon împlinește un an de la investirea sa în funcția de șef al statului, nu s-a întâlnit niciodată şi nici nu a explicat dacă urmează să se întâlnească cu omologii singurelor state vecine ale R. Moldova, România şi Ucraina.

„În drumul de întoarcere, de la Erevan la Chișinău, am hotărât să fac o escală la Moscova pentru câteva întrevederi și pentru a participa la evenimente pe care le consider importante pentru Moldova. Prima întrevedere am avut-o cu copreședintele mișcării „Delovaia Rossia”, binecunoscutul antreprenor, Andrei Nazarov. În cadrul dialogului, am discutat modul în care sunt realizate înțelegerile privind investițiile mediului de afaceri din Rusia în economia Moldovei, înțelegeri la care s-a ajuns în timpul vizitei delegației „Delovaia Rossia” în țara noastră, în vara acestui an”, a comentat Dodon.