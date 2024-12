Ideologul Alexander Dughin, considerat „creierul lui Putin”, care-l laudă pe candidatul la funcția de președinte al României, „patriotul și românul autentic” Călin Georgescu, a scris luni seară pe X că „Moldova va face parte curând din România, dar România va face parte din Rusia”.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia.