Grav accident produs în apropierea unui sat din Florești. O femeie a decedat la fața locului

Un accident grav s-a produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii din Florești au fost sesizați în jurul orei 10:20.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a inversat.

În vehicul se afla și soția acestuia, la fel de 53 de ani.

„În urma impactului puternic, femeia a decedat la fața locului, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale”, a precizat IGP.

Astfel, IGP menționează că oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.