Fata şi spada: Ionela Berdianu

Nu e Zorro şi nici d’Artagnan. E vorba despre o fată frumoasă şi talentată, de 14 ani, pe care o cheamă Ionela Berdianu. A îndrăgit şi practică scrima de la 10 ani, şi dacă în R. Moldova acesta este considerat mai mult un sport pentru băieţi, în Italia, acolo unde Ionela trăieşte de 8 ani, acesta e un sport accesibil şi iubit în egală măsură de toţi copiii.

„M-am născut în Moldova, într-un sat din raionul Cimişlia, iar la 6 ani m-am transferat cu traiul în Italia, la Rapallo (GE). Până la vârsta de 10 ani, am încercat mai multe sporturi: înot, gimnastică ritmică, dansuri. De scrimă am aflat dintr-o întâmplare, când într-o zi a venit la şcoală actualul meu antrenor, Roberto Cirillo, ca să ne vorbească şi să le prezinte tuturor copiilor acest sport minunat. Pe atunci, luam lecţii de înot şi de dans, şi chiar dacă îmi plăcuse enorm de tare scrima, a fost imposibil să încep imediat. A trebuit să aştept anul următor, când l-am reîntâlnit pe Roberto la „Săptămâna Sportului”, o sărbătoare care se organizează în fiecare an, pe malul mării, la Rapallo. Atunci, Roberto i-a convins şi pe părinţii mei să accepte ca eu să practic scrima”, povesteşte atleta.

Până în prezent, Ionela a participat la mai multe concursuri regionale şi interregionale, precum şi la alte importante campionate, organizate în Italia. Anul trecut, a luat locul III la Concursul Naţional de Scrimă, care a avut loc în oraşul italian Caserta. În 2016, a reprezentat regiunea Liguria la Trofeul Coni. Doi ani la rând, a fost premiată de primarul de Rapallo pentru meritele obţinute.

„În 2017, am reprezentat R. Moldova pentru prima dată la Campionatul Mondial de Scrimă, care a avut loc în oraşul italian Verona, iar anul acesta am avut posibilitatea şi onoarea să o reprezint din nou la Circuitul European de Cadeţi. Emoţiile au fost foarte intense, e o mare responsabilitate pentru mine. Încerc să nu dezamăgesc aşteptările nimănui, deşi, până la urmă, chiar şi din probele de la care nu se obţin rezultatele aşteptate, am de învăţat câte ceva. Dezamăgirile te ajută să creşti şi nu-i nimic mai frumos decât să te ridici, după ce ai obţinut un rezultat nedorit. Mă consider o norocoasă. Antrenorul meu a crezut în mine chiar din prima clipă când m-a văzut. Roberto a făcut parte mulţi ani la rând din echipa Naţionalei Italiene. Actualmente, el e şi antrenorul Marei Navarria, cea care este nr. 1 la spadă feminină, la Campionatul Mondial de Scrimă. De altfel, am onoarea şi norocul să mă antrenez cu ea”, menţionează Ionela Berdianu.

Mama Ionelei spune că este emoţionată de fiecare dată când o vede pe Ionela evoluând. În spate, adaugă ea, stau multe eforturi şi multe cheltuieli.

„Scrima este un sport foarte frumos, care cere, în afară de pregătire fizică, şi multă inteligenţă. Cum ne simţim când Ionela reprezintă Moldova? E foarte emoţionant. Ea încă este mică şi cu puţină experienţă, în comparaţie cu alte concurente de vârsta ei, care se antrenează deja de 7-8 ani. Totuşi, a reuşit să ne bucure cu rezultate foarte bune. Dacă am fi avut cetăţenie italiană, nu ştiu dacă ar fi ales să concureze pentru Moldova. E un sport foarte scump, sponsori nu avem. Noi suportăm toate cheltuielile. Din partea R. Moldova, nu am avut niciun ajutor. Atunci când se rupe o spadă, doar lama costă 130 de euro. S-a întâmplat să frângă şi trei dintr-o dată. Anul trecut, când a participat la Campionatul Mondial, a trebuit să-i cumpărăm echipament nou, conform normelor”, explică Svetlana Berdianu, mama Ionelei.

Tânăra sportivă este mândră că e din R. Moldova şi că poartă numele bunelului său, Ion. Ori de câte ori îi trimite bunelul pachet, îl roagă să pună în el aceleaşi lucruri de care îi este dor şi poftă: biscuiţii de ovăz, halva, sucuri Friguşor şi Crem-soda.

