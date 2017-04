După luni de întârziere, concursul pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate a fost anunțat. Ce condiții trebuie să îndeplinească potențialii candidați

Con­si­li­ul de Inte­gri­ta­te al Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Inte­gri­ta­te (ANI) anun­ță con­curs pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor de pre­șe­din­te și vice­pre­șe­din­te al Auto­ri­tă­ții, insti­tu­ție care i-a luat locul fos­tei Comi­sii Națio­na­le de Inte­gri­ta­te și care se va ocu­pa de veri­fi­ca­rea ave­ri­lor func­țio­na­ri­lor publi­ci. Deși auto­ri­tă­ți­le pro­mi­teau că ANI va fi func­țio­na­lă de la înce­pu­tul aces­tui an, regu­la­men­tul pri­vind modul de orga­ni­za­re şi des­fă­șu­ra­re a con­cur­su­lui pen­tru ocu­pa­rea func­ți­i­lor de pre­șe­din­te și vice­pre­șe­din­te al ANI a fost apro­bat de către Con­si­li­ul de Inte­gri­ta­te abia la sfâr­și­tul lunii febru­a­rie și a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al vine­ri, 7 apri­lie.

Ast­fel, con­form regu­la­men­tu­lui, la con­cur­sul pen­tru func­ți­i­le de pre­șe­din­te și vice-președinte al ANI pot par­ti­ci­pa per­soa­ne­le care înde­pli­ne­sc cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ții:

a) deți­ne cetă­țe­nia Repu­bli­cii Mol­do­va;

b) are capa­ci­ta­tea de exer­ci­țiu depli­nă;

c) are stu­dii supe­ri­oa­re în dome­ni­ul drep­tu­lui, al eco­no­mi­ei, al admi­nis­tra­ți­ei publi­ce sau al mana­ge­men­tu­lui;

d) are o vechi­me în mun­că de cel puțin 7 ani, în cazul pre­șe­din­te­lui, și de cel puțin 5 ani, în cazul vice­pre­șe­din­te­lui, în dome­ni­i­le men­țio­na­te la lit. c);

e) are o repu­ta­ție ire­pro­șa­bi­lă;

f) nu este și nu a fost în ulti­mii 2 ani, până la anun­ța­rea con­cur­su­lui, mem­bru al vre­u­nui par­tid poli­tic;

g) este aptă din punct de vede­re medi­cal pen­tru exer­ci­ta­rea func­ți­ei con­form cer­ti­fi­ca­tu­lui medi­cal de sănă­ta­te eli­be­rat în con­di­ți­i­le legii;

h) cunoaș­te și pose­dă lim­ba de stat;

i) nu a fost cola­bo­ra­tor ope­ra­tiv sau agent sub aco­pe­ri­re al ser­vi­ci­i­lor de infor­ma­ții, inclu­siv infor­ma­tor al aces­tor ser­vi­cii până în anul 1991.

Pe lân­gă CV, copia car­ne­tu­lui de mun­că și a diplo­mei de stu­dii supe­ri­oa­re, can­di­da­ții vor tre­bui să depu­nă și o decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re de nea­par­ten­ță poli­ti­că, pro­gra­ma și pri­o­ri­tă­ți­le de rea­li­za­re a func­ți­i­lor, decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re de inte­gri­ta­te publi­că, con­ținând infor­ma­ții cu refe­ri­re la ave­re și inte­re­se per­so­na­le, dar și decla­ra­ția de con­fir­ma­re a acor­du­lui pen­tru accep­ta­rea și sus­ți­ne­rea tes­tu­lui de poli­graf (detec­to­rul de min­ciu­ni) ca par­te a con­cur­su­lui.

Per­soa­ne­le care inten­țio­nea­ză să-și îna­in­te­ze can­di­da­tu­ra pen­tru con­cur­sul anun­țat tre­bu­ie să depu­nă per­so­nal dosa­rul de con­curs în peri­oa­da 10 apri­lie – 03 mai, la sedi­ul ANI. Con­cur­sul se va des­fă­șu­ra în trei eta­pe: pro­ba scri­să, inter­vi­ul și veri­fi­ca­rea com­por­ta­men­tu­lui simu­lat (tes­tul la poli­graf).

Agen­ția Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te a fost cre­a­tă după ce, pe 17 iunie 2016, Par­la­men­tul a votat în lec­tu­ră fina­lă aşa-numitul „pachet de inte­gri­ta­te” for­mat din trei legi: Legea cu pri­vi­re la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te (ANI), Legea pri­vind decla­ra­rea ave­rii şi inte­re­se­lor per­so­na­le şi Legea pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea unor acte legi­sla­ti­ve. Legi­le au fost pro­mul­ga­te de şeful sta­tu­lui la 28 iulie şi au intrat în vigoa­re la 1 august 2016. De atun­ci, a dis­pă­rut Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI) şi a fost înfi­inţa­tă ANI, care însă nu este fun­cţio­na­lă nici la opt luni de la intra­rea în vigoa­re a legii. Ast­fel, toa­te decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale fun­cţio­na­ri­lor din R. Mol­do­va rămân neve­ri­fi­ca­te.

După ce la 1 august a fost cre­a­tă ANI, auto­ri­tă­ţi­le au pro­mis că până la înce­pu­tul anu­lui 2017 insti­tu­ţia va deve­ni fun­cţio­na­lă. Cu toa­te aces­tea, abia pe 30 decem­brie 2016 s-a întâl­nit într-o pri­mă şedinţă Con­si­li­ul de Inte­gri­ta­te al ANI care, con­form legii, are şi rolul de a orga­ni­za con­cur­sul pen­tru desem­na­rea con­du­ce­rii insti­tu­ţi­ei, Până la acea dată, Con­si­li­ul a fost com­ple­tat cu cei şap­te mem­bri: Vic­tor Micu din par­tea Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, Mir­cea Roşi­o­ru din par­tea Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, Vio­rel Rusu din par­tea Con­gre­su­lui Auto­ri­tă­ţi­lor Loca­le, Ser­giu Ostaf, direc­to­rul Cen­tru­lui de Resur­se pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui, din par­tea Par­la­men­tu­lui, Vic­to­ria Ifto­di din par­tea Guver­nu­lui, Dumi­tru Ţâra, fon­da­to­rul gru­pu­lui media Rea­li­ta­tea, şi Tatia­na Paş­co­vs­chi, ofi­ţe­rul de comu­ni­ca­re al Aso­ci­a­ţi­ei „Promo-Lex”, pro­pu­şi din par­tea soci­e­tă­ţii civi­le. Toţi mem­brii Con­si­li­u­lui de Inte­gri­ta­te al ANI au fost desem­na­ţi pen­tru un man­dat de 5 ani.

Con­form legii, con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­i­lor de preşe­din­te şi vice­preşe­din­te al ANI urma să fie orga­ni­zat în ter­men de două luni de la pri­ma şedinţă a Con­si­li­u­lui de Inte­gri­ta­te al ANI, adi­că cel târ­ziu până la sfâr­și­tul lunii febru­a­rie, curent, lucru care nu s-a întâm­plat, anun­țul des­pre con­surs fiind publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al abia pe data de 7 apri­lie.