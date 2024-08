De ce moldovenii din diasporă nu sunt eligibili pentru a aplica la proiectul „Prima casă”?

Conform criteriilor de eligibilitate ale programului de Stat „Prima Casă”, beneficiarul programului sau soțul/soția acestuia trebuie să dispună de venituri oficiale obținute în R. Moldova. Cu alte cuvinte, moldovenii din diasporă nu pot aplica la proiect. Contactat de Ziarul de Gardă, deputatul Radu Marian, semnatar al amendamentului la inițiativa privind modificările la legea cu referire la implementarea programului, a explicat care este necesitatea unui asemenea criteriu.

Potrivit lui Marian, prin includerea unei asemenea cerințe s-a urmărit scopul de a evita situațiile în care moldovenii din diasporă continuă să trăiască peste hotare, iar imobiliarele achiziționate prin intermediul proiectului sunt date în chirie.

„Întotdeauna a fost regula că beneficiarul trebuie să fie angajat în R. Moldova sau să fie rezident. Ceea ce noi am introdus este ca o reasigurare că aceste imobile sunt folosite pentru uz propriu, adică sunt folosite pentru ca cineva să locuiască în ele, nu să fie date în chirie sau să fie lăsate goale”, a spus Radu Marian, făcând referire la modificările la legea cu privire la implementarea programului.

Potrivit deputatului, diaspora care vine acasă o să poată participa la program, dar „important este să locuiască” în imobiliare.

„Până acum am avut situații când multe apartamente erau goale. Ele sunt folosite ca investiții. Acesta este unul din motivele de ce am avut o creștere exagerată a prețurilor (n.r. la apartamente). Dacă nu vom controla fenomenul, vom avea o problemă mai mare pe partea de preț. Cei care vor să facă investiții trebuie să o cumpere (n.r. locuința) prin alte metode: fie s-o cumpere, fie să ia un credit ipotecar”, a explicat pentru ZdG Radu Marian.