Ce pelicule vor fi proiectate la Zilele Filmului Moldovenesc la Orhei

Zilele Filmului Moldovenesc la Orhei își vor deschide larg ușile, în perioada 23-26 noiembrie, pentru toți doritorii de a cunoaște cinematografia națională.

Evenimentul oferă oportunitatea cineaștilor să-și promoveze operele, iar spectatorilor să aprecieze pe marile ecrane filmele „Made in Moldova”.

Timp de patru zile, amatorii de film vor fi delectați cu o selecție de peste 25 de producții moldovenești de lung și scurt metraj, vor lua parte la discuții cu autorii acestora și vor avea deosebita ocazie să fie primii din țară care vor viziona, prelungirea peripețiilor lui „Intiqam”, în comedia My name is Intiqam 2: Moldova ce spune povestea unui păstor Azer care vrea să devină primar de Chișinău.

Zilele Filmului Moldovenesc la Orhei debutează joi, 23 noiembrie, ora 19:30, la Centrul Raional de Cultură „Andrei Suruceanu” cu filmul „Afacerea Est”, în regia lui Igor Cobîleanski, apreciat de The Hollywood Reporter ca fiind „amuzant și fascinant”, ce spune povestea unei prietenii surprinzătoare dintre doi moldoveni, Marian, un intelectual de provincie, și Petro, un oportunist plin de idei.

Vineri, spectatorii vor putea urmări scurtmetrajele „Cântec pentru cei vii” al lui Eugen Marian, o istorie despre trăirile și slăbiciunile umane ale tânărului diacon Andrei și a prostituatei Ana, ale căror întâlnire le schimbă viața pentru totdeauna și „Reziliența”, în regia lui Mihai Țărnă ce relatează despre masacrul preoților la începutul sec. XX.

Filmul „Flutulus”, de Igor Sadovschi e bazat pe parabola „Ucenicul şi Fluturele” și a reușit să ia șapte premii la festivaluri internaţionale din SUA, Belgia, Portugalia, Nigeria şi alte ţări, iar „Ana” este lucrarea de licență a Nataliei Șaufert, ce a câștigat premiul cel mare la Festivalul Internațional de Film „Gulf”, din Dubai.

„Anișoara”, regizat de Ana-Felicia Scutelnicu, a luat premiul pentru Cea mai Bună Cinematografie la Festivalul Internațional al Femeilor în Film, din Vancouver și Cel Mai Bun Film din Europa Centrală și de Est la Festivalul Internațional de Film din Cleveland.

Producţiile care au luat primele trei locuri la categoria de scurtmetraje a Festivalului BaNeFF din Suedia: „Paparuda” (în regia Luciei Lupu), „Raisa” (în regia lui Pavel Cuzuioc) şi „Cadoul” (în regia lui Dumitru Grosei), de asemenea, vor fi proiectate în cadrul Zilelor Filmului Moldovenesc la Orhei.

În weekend, programul este și mai generos, oferind publicului opt lungmetraje, printre care celebrul film „Tunul de lemn”, de Vasile Brescanu, „Arrivederci”, filmul lui Valeriu Jereghi, proiectat chiar în Parlamentul European, ce a luat Marele Premiu al Teleforumului Euroasiatic de la Moscova și „The Hunter” – primul film de acțiune moldovenesc, regizat de Ivan Naniev.

Unul din filmele de neratat este „Ce lume minunată”, de Anatol Durbală, bazat pe fapte reale, ce a obținut trei cele mai importante premii în cadrul Festivalului de Film Independent din Massachusetts; premiul Federației Internaționale a Criticilor de Film la Festivalul de Film de la Varșovia, Cel Mai Bun Film la SOE în Berlin și alte premii cinematografice.

Filmul „Culorile” semnat de regizoarea Viorica Meşină-Prodan vorbeşte despre relaţia de cuplu şi despre primele semne ale violenţei în familie. Comedia „Nuntă în Basarabia” al lui Napoleon Helmis prezintă conflictele reieșite în urma interacțiunii între nuntașii din România și cei din Republica Moldova la o nuntă ce are loc în Chișinău. Scurtmetrajul „Evadarea”, realizat de Nicolae Negară vine să arate adevărul despre viața pe care o duc copiii cu dizabilități în orfelinate.

Oaspeții Zilelor Filmului Moldovenesc la Orhei vor avea șansa să vadă și mai multe scurtmetraje a tinerilor regizori cum ar fi „Căderea” de Vlad Bolgarin, „Casa Mare” de Călin Laur, „Sfârșitul lumii” de Nicu Borș și șapte creații realizate în cadrul 48hours Moldovan Film Challenge.

Ultima zi va culmina cu o producție românească, „Două lozuri” în regia lui Paol Negoescu, a cărei co-producător este moldoveanul Dorian Boguță – o comedie low-budget cu cel mai mare succes de casă în cinematografele din România.

Filmele vor fi proiectate de două ori, în sala mare și sala mică, pentru a permite fiecăruia să găsească timpul potrivit pentru vizionări!

Intrarea este liberă la toate proiecțiile din cadrul Zilelor Filmului Moldovenesc la Orhei.

Organizatori: „Asociația Consumatorilor de Artă”, YOUBESC CREATIVE INSTITUTE și Consiliul Raional Orhei.

Parteneri financiari: Ambasada SUA în Republica Moldova și Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova.

Parteneri: Servicul Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Orhei; Secția Cultură din cadrul Consiliului Raional Orhei; Centrul de Tineret Orhei; Moldcell; IN AGENCY; Sheperd Company, Uniunea Cineaștilor din Moldova; Media Show Group, AQA, Moldova Film.

Zilelor Filmului Moldovenesc la Orhei sunt recomandate de KinoPOP – prima emisiune despre industria cinematografică din Moldova.

