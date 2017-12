BASARABENI STABILIȚI ÎN ROMÂNIA: „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie…”

Astăzi, 1 decembrie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Naţională a României. În acest an se împlinesc 99 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, eveniment care a avut loc la 1 decembrie 1918. Cu această ocazie, i-am întrebat pe câțiva dintre basarabenii stabiliți, în ultimii ani, peste Prut, ce îi urează azi, de Ziua ei, României. Muzicieni, actori, medici, specialiști în marketing, studenți − cu toții iubesc România și îi sunt recunoscători.

Irina și Dumitru Muntean s-au stabilit acum câțiva ani la Cluj-Napoca. Irina lucrează în calitate de designer grafic, iar Dumitru este medic stomatolog și are propriul cabinet stomatologic la Cluj.

Pavel Căruntu, Account Executive pe magazinele Apple Premium Resellers din România.

Actrița Lia Sinchevici a absolvit Facultatea de Jurnalism, Facultatea de Teatru și masteratul în Artele Spectacolului la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie din București. Locuiește la București de 9 ani.



Radu Croitoru, violoncelist de profesie, locuiește la București din 2009. Este colaborator la Filarmonica din București.

Ana Stănescu, Co-fondator „PlaYouth”, București.



„Este dificil să spun ce am primit în acești 8 ani de când am venit în România, pentru că sunt foarte multe lucruri. Voi încerca să le enumăr pe cele mai importante. În primul rând – prietenii pe viață. Am întâlnit oameni frumoși de la care am învățat multe lucruri și cu care am petrecut cei mai minunați ani din studenție. Oameni cu care am descoperit România și lumea, în general. Aici am găsit profesori buni pe care mi-i amintesc cu drag și datorită cărora mă trezeam la 7 dimineața ca să prind loc la biblioteca (recunosc că acum nu aș face asta). Aici am descoperit ce înseamnă de fapt sa alegi sa faci ceea ce îți place, sa experimentezi oricât îți dorești și să te descoperi pe tine. Apoi să accepți că „afacerile internaționale” din facultate nu sunt drumul tău in viața și să ai curajul sa începi sa organizezi activități pentru copii și părinți. Pentru că atunci când îți dorești ceva cu adevărat și crezi în asta-acel ceva capătă un nume, și pentru mine acel nume e PlaYouth − pentru ca o mare parte din timpul meu înseamnă activități pentru copii și părinți și educație prin joc și artă. Și mai important e că aici am înțeles ce înseamnă cu adevărat sa iubești, iar în fiecare dimineață îi sunt recunoscătoare omului de lângă mine pentru fericire.”