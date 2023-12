Bartosz Gawarecki: După ce și-au deschis casele și inimile pentru refugiați, banii au început să se termine, iar războiul continua

Pe Bartosz Gawarecki și Courtney Jackson îi cunoaște fiecare al doilea locuitor al municipiului Bălți. Sunt voluntarii americani care au devenit sufletul comunității locale datorită proiectelor umanitare de care se îngrijesc în R. Moldova.

Bartosz avea 22 de ani când a ajuns pentru prima dată în R. Moldova. În Michigan, SUA, studia biologia, dar a decis că vrea să facă voluntariat departe de casă. În fișa sa de post era scris că urmează „să dezvolte comunități și organizații obștești”, termeni pe care, recunoaște, nu-i prea înțelegea atunci. Acum, după mai bine de 8 ani de când R. Moldova a devenit a doua sa casă, tânărul are în gestiune proiecte care au schimbat percepția cetățenilor despre migrație, despre implicare și despre spiritul comunității. Voluntarul american a dezvoltat împreună cu tinerii din R. Moldova proiecte de educație ecologică și financiară, le-a predat cursuri de engleză și i-a învățat să scrie și să câștige granturi pentru implementarea proiectelor la care visau. Apoi a revenit în SUA.

Dar mi-a fost mereu dor de oamenii care au investit în mine timpul, emoțiile și istoriile lor. Legătura asta o simțeam în sufletul meu. Și așa am decis să creez organizația „Friends of Moldova” (n.a Prietenii Moldovei), ca să susțin de la distanță inițiativele tinerilor activiști civici și antreprenoriatul social”, spune Bartosz.

Bartosz și Courtney au direcționat spre R. Moldova resurse financiare care să sprijine familiile vulnerabile din localitățile de nord, în special familiile în care erau găzduiți refugiați ucraineni

După începerea războiului din Ucraina și după declanșarea crizei refugiaților, prin asociația „Friends of Moldova”, Bartosz și Courtney au direcționat spre R. Moldova resurse financiare care să sprijine familiile vulnerabile din localitățile de nord, în special familiile în care erau găzduiți refugiați ucraineni. Tinerii au apelat după ajutor la prietenii lor din SUA și la comunitatea americanilor din R. Moldova. Cu resursele adunate, au creat un centru de distribuție a pachetelor umanitare nu doar pentru refugiații ucraineni, dar și pentru familiile vulnerabile din Bălți și din tot nordul R. Moldova.

„Sunt un om mic, dar am vrut să fac pentru Moldova atât cât se poate. Am observat că, după ce și-au deschis casele și inimile pentru refugiați, banii au început să se termine. Iar războiul continua. Situația economică în Moldova devenea tot mai grea. Familiile de moldoveni care au sărit în ajutor ucrainenilor se confruntau și ele cu greutăți financiare. Iar ajutoarele care veneau din afară se duceau în continuare doar către refugiați. Se crea tensiune socială aici și nu este corect, așa că am făcut acțiuni de advocacy pentru ca să putem distribui ajutoare atât moldovenilor, cât și ucrainenilor. Și am reușit”, mai spune Bartosz.

Courtney este membră a consiliului de conducere a organizației „Friends of Moldova” și, împreună cu colegul ei, în primele luni din 2022 lucrau practic fără zile de odihnă la centrul de distribuție pe care l-au organizat la Bălți. Deserveau câte 100 de familii zilnic. Tânăra spune că nu au pregătit un pachet unic pentru toți beneficiarii. Oamenii trec pe la centru să-și aleagă fiecare produsele de care au nevoie, ca să-și poată păstra demnitatea.

„Integrarea este cheia. Nu doar pentru o viață mai bună, dar și pentru siguranță. Învăț limba română. Am lucrat cu mulți parteneri. M-am întâlnit cu vecinii. Și cred că anume asta trebuie să facă străinii – să nu fie doar turiști, dar să devină parte a comunității și să dea dovadă de cele mai bune calități ale lor. Doar așa câștigi încrederea comunității locale”, susține Courtney Jackson.

Moldova e și casa mea este o campanie implementată în contextul Zilei Internaționale a Migranților (18 decembrie) de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova.