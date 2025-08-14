Atenție: Astăzi este ULTIMA ZI pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență

Astăzi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC), printr-un comunicat de presă.

Astfel, cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatul Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande se pot înregistra pentru a vota prin corespondență.

Pentru înregistrare, ei pot accesa platforma https://vpc.cec.md și vor urma pașii din aplicație. Termenul expiră astăzi, la ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă.

La 28 septembrie, în R. Moldova se vor desfășura alegeri parlamentare.









