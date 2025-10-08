ANSP: În ultima săptămână au fost înregistrate 1747 de cazuri de infectii virale ale cailor respiratorii superioare, majoritatea la copii

În perioada 29 septembrie – 5 octombtie au fost înregistrate 1747 de cazuri de infectii virale ale cailor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent.

Totodată, au fost înregistrate 61 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 51% comparativ cu săptămâna precedentă. În rândul copiilor, au fost raportate 11 cazuri. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că va continua supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.

În perioada nominaliză au fost înregistrate două cazuri de gripă sezonieră, în mun. Chișinău. În laboratoarele ANSP, au fost investigate, în această perioadă, 15 probe la prezența virusurilor gripale, non-gripale și SARS-CoV-2.

ANSP scrie că în scopul profilaxiei specifice a gripei sezoniere pentru contingentul profesional și persoanele cu risc sporit de îmbolnăvire în sezonul gripal 2025/2026, R. Moldova a achiziționat în septembrie 2025 un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, cu doza de 0,5ml în seringă preumplută. Componența vaccinului respectă în totalitate recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Sursa citată a îndeamnat populația să se vaccineze concomitent împotriva gripei sezoniere și a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Seroprotecția se obține, în general, la 2 până la 3 săptămâni după vaccinare. Durata imunității post-vaccinale variază între 6 și 12 luni.