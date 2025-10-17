Alertă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă. Zborurile riscă să aibă modificări

Poliția de Frontieră și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează vineri, 17 octombrie, că, la această oră, pe aerport a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă.

„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate”, a anunțat Poliția de Frontieră.

Aeroportul recomandă călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de vineri să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.